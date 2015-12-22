Украина и Польша обменяются нацвалютами на миллиард евро

Национальный банк Украины и Национальный банк Республики Польша подписали SWAP-соглашение о выделении нашей стране кредитной линии в размере 1 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Прекрасный подарок на День дипломатии - соглашение SWAP между НБУ и НБ РП об открытии кредитной линии на 1 млрд евро», - написал дипломат.

Ранее договоренности о предоставлении средств были озвучены президентами Украины и Польши Петром Порошенко и Анджеем Дудой.