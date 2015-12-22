Украина и Польша обменяются нацвалютами на миллиард евро
12:59, 22 декабря 2015Финансы
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НБУ и Нацбанк Польши подписали SWAP-соглашение о выделении Украине кредита на 1 млрд евро.
Польша открывает Украине кредитную линию на 1 миллиард евро / hyser.com.ua
Национальный банк Украины и Национальный банк Республики Польша подписали SWAP-соглашение о выделении нашей стране кредитной линии в размере 1 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Прекрасный подарок на День дипломатии - соглашение SWAP между НБУ и НБ РП об открытии кредитной линии на 1 млрд евро», - написал дипломат.
Ранее договоренности о предоставлении средств были озвучены президентами Украины и Польши Петром Порошенко и Анджеем Дудой.
Чудовий подарунок на День дипломатії - Угода SWAP між НБУ та НБ РП про відкриття кредитної лінії на 1 млрд євро pic.twitter.com/aCmWYsF8RR
— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 22 декабря 2015
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