Украина и Польша обменяются нацвалютами на миллиард евро

12:59, 22 декабря 2015
Финансы
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НБУ и Нацбанк Польши подписали SWAP-соглашение о выделении Украине кредита на 1 млрд евро.

hyser.com.ua

Национальный банк Украины и Национальный банк Республики Польша подписали SWAP-соглашение о выделении нашей стране кредитной линии в размере 1 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица. 

«Прекрасный подарок на День дипломатии - соглашение SWAP между НБУ и НБ РП об открытии кредитной линии на 1 млрд евро», - написал дипломат. 

Ранее договоренности о предоставлении средств были озвучены президентами Украины и Польши Петром Порошенко и Анджеем Дудой.

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