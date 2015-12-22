Компромиссный налоговый законопроект: изменения, за которые предлагают голосовать Раде

Кабинет министров подал в Верховную Раду компромиссный налоговый законопроект, которым предлагается установить единую ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22% и отменить удерживаемый с работников ЕСВ в размере 3,6%, а также снизить порог дохода для «единщиков» третьей группы налогообложения в 4 раза - до 5 млн грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году» (№3688).

В частности, законопроектом предусматривается повышение максимальной величины начисления единого соцвзноса до 25 минимальных зарплат с 17.

Законопроектом предлагается уменьшить для предпринимателей 3 группы упрощенной системы налогообложения годовой объем доходов до 5 млн грн с 20 млн грн, при этом предлагается увеличить ставки для этой группы с 2 до 3% (для плательщиков НДС) и с 4 до 5% (для неплательщиов НДС). Для предпринимателей 4 группы упрощенной системы налогообложения предлагается увеличить ставку единого налога в 1,8 раз и отменить на 2016 год применение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земли для определения базы налогообложения.

Документом предлагается внедрить единую базовую ставку налога на доходы физических лиц на уровне 18% вместо действующих ставок 15% и 20%, а также оставить ставку налогообложения дивидендов на уровне 5%.

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Также Кабмин предлагает Верховной Раде поддержать норму о введении специального переходного режима налогообложения аграрных предприятий, предполагающего уплату агропредприятиями налога на добавленную стоимость в пропорции 75% в бюджет, 25% - на специальные счета для дальнейшего использования по собственному желанию. «Налогообложение в сельском хозяйстве предполагает введение до 1 января 2017 года специального режима налогообложения НДС для сельскохозяйственных предприятий в пропорции 75% в бюджет, 25% - на спецсчет для собственного использования, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Упразднение с 1 января 2016 года особенностей налогообложения НДС при поставке зерновых и технических культур, в результате чего все плательщики – экспортеры зерна получат право на бюджетное возмещение НДС».

Также Кабмин предлагает ввести НДС на услуги по транспортировке газа и упразднить ренту за пользование украинскими газопроводами. «Предполагается введение налогообложения НДС операций по транзиту природного газа с одновременной отменой рентной платы за транспортировку природного газа по трубопроводам на территории Украины», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, проект правительственного закона предполагает освободить от уплаты НДС импорт товаров и услуг, которые ввозятся как международная техническая помощь. Также от уплаты НДС предлагают освободить банковские операции по выкупу банками залогового имущества в свою собственность.

Также Кабмин не отказывается от планов по повышению в 2016 году ставки акциза на ликеро-водочные изделия и пиво в 2 раза - до 141,06 грн за 1 литр 100% спирта и 2,48 грн за 1 литр пива, а также по увеличению специфической ставки акцизного налога на сигареты на 40% - до 318,26 грн за 1 тыс. штук, и адвалорной – на 3 процентных пункта, до уровня 15%.

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Как сообщал УНИАН, налоговая реформа является одним из основных условий выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

Ранее Кабмин предлагал установить ставку налога на доходы физических лиц в 2016 году на уровне 18%, в 2017 году – на уровне 17% и снизить ставку единого социального взноса с 41% до 20%. А также отменить упрощенную систему налогообложения для юридических лиц и оптимизировать количество групп плательщиков единого налога до трех вместо нынешних четырех.