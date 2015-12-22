Гривня укрепилась на межбанке до 23,03 за доллар
13:45, 22 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0950/25,2090 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,18 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 22 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,92/23,03 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0950/25,2090 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3340 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,18 грн/долл., к этому часу заключено 300 сделок на сумму 132,5 млн долл.
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