В РФ подсчитали убытки украинских предпринимателей от закрытия российского рынка

В Минэкономразвития Российской Федерации признали, что Россия фактически закрыла свой рынок для Украины до вступления Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев сказал, представляя в Госдуме РФ законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины».

«Ущерб для украинских предпринимателей от потерь рынка (РФ) можно оценить следующим образом: в самый тучный год нашей торговли поставки из Украины в РФ, это был 2011 год, достигали 20 млрд долл. По нашим прогнозам, в этом году они упадут до 5,5 млрд. Таким образом, кратное в разы сокращение поставок из Украины в РФ уже состоялось», - сказал Лихачев.

По его словам, можно говорить еще о полутора-двух миллиардах потерь для украинских предпринимателей.

При этом Лихачев заявил, что сама Россия намерена осваивать рынки «юго-восточных партнеров» и рынки стран Латинской Америки.

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Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев отмечал, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в краткосрочной перспективе принесёт убыток Российской Федерации на 3,5 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, который действовал в рамках ЗСТ СНГ.

17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что против Украины не будут вводиться санкции, хотя ЗСТ между странами действовать не будет.

21 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опроверг слова Путина о том, что не будут введены санкции против Украины, и заявил, что с 1 января РФ таки вводит продуктовое эмбарго на украинские товары.