Украина и Израиль договорились ввести зону свободной торговли – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня во время подхода к представителям СМИ в Иерусалиме.

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«Мы достигли решения значительно ускорить заключение соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, договорились, что это должно произойти в первой половине следующего года», - сказал он.