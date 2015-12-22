Украина и Израиль договорились ввести зону свободной торговли – Порошенко

15:59, 22 декабря 2015
Финансы
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Украина и Израиль договорились ввести зону свободной торговли в первой половине 2016 года.

segodnya.co.il

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня во время подхода к представителям СМИ в Иерусалиме.

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«Мы достигли решения значительно ускорить заключение соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, договорились, что это должно произойти в первой половине следующего года», - сказал он.

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