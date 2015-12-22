"Ощадбанк" досрочно погасил кредит НБУ на 522 миллиона
Оставшаяся сумма задолженности "Ощадбанка" перед НБУ не уточняется.
Государственный "Ощадбанк" 22 декабря досрочно погасил кредит рефинансирования, выданный Национальным банком Украины на 522 миллиона гривень, сообщила пресс-служба банка.
Согласно сообщению, в целом в 2015 году банк погасил задолженность перед НБУ на 5,5 миллиарда гривень, при этом оставшаяся сумма задолженности не уточняется.
"Ощадбанк" впервые с 2008 года досрочно возвращает кредиты рефинансирования НБУ. Мы констатируем восстановление ресурсной базы банка и существенное улучшение его ликвидной позиции. Банк стабильно работает с операционной прибылью, уровень которой по результатам 11 месяцев составил 11,6 миллиарда гривень", - цитируются в сообщении слова главы правления банка Андрея Пышного.
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Как сообщал УНИАН, государственный "Ощадбанк" в январе-сентябре 2015 года получил 5,4 миллиарда гривень убытка против прибыли в 550,9 миллиона гривень за аналогичный период годом ранее.
В 2014 году "Ощадбанк" получил 8,5 миллиарда гривень убытка.
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"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.