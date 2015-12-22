"Ощадбанк" досрочно погасил кредит НБУ на 522 миллиона

Государственный "Ощадбанк" 22 декабря досрочно погасил кредит рефинансирования, выданный Национальным банком Украины на 522 миллиона гривень, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, в целом в 2015 году банк погасил задолженность перед НБУ на 5,5 миллиарда гривень, при этом оставшаяся сумма задолженности не уточняется.

"Ощадбанк" впервые с 2008 года досрочно возвращает кредиты рефинансирования НБУ. Мы констатируем восстановление ресурсной базы банка и существенное улучшение его ликвидной позиции. Банк стабильно работает с операционной прибылью, уровень которой по результатам 11 месяцев составил 11,6 миллиарда гривень", - цитируются в сообщении слова главы правления банка Андрея Пышного.

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Как сообщал УНИАН, государственный "Ощадбанк" в январе-сентябре 2015 года получил 5,4 миллиарда гривень убытка против прибыли в 550,9 миллиона гривень за аналогичный период годом ранее.

В 2014 году "Ощадбанк" получил 8,5 миллиарда гривень убытка.

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"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.