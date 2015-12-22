Половина россиян жалуется на нехватку денег

Почти половина россиян (49 процентов) пожаловалась на ухудшение материального положения по итогам 2015 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

"41 процент населения сообщил, что уровень их благосостояния не изменился. 10 процентов рассказали об улучшении ситуации с доходами", - говорится в сообщении.

Кроме того, 34 процента респондентов ждут ухудшения материального положения. Они считают, что в 2016 году вырастут цены, тарифы, уменьшатся зарплаты и пенсии. 31 процент опрошенных не рассчитывает на перемены, 22 процента настроены оптимистично.

В опросе ФОМ приняли участие тысяча россиян в 480 населенных пунктах страны.

По данным Росстата за ноябрь, реальные зарплаты населения снизились на 10,9 процента, номинальные — выросли на 3 процента, до 33 240 рублей (466 долларов).

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В третьем квартале 2015 года прожиточный минимум в России снизился с 10 017 до 9673 рублей (со 140 до 135 долларов). Число бедных людей составило 17,9 миллиона человек (12,4 процента от общей численности населения). Минтруда ожидает, что по итогам 2015 года реальные доходы россиян упадут на 4-5 процентов.

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