Нацбанк укрепил официальную гривню до 23,14 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2314,6841 (22 декабря - 2351,8152)

100 EUR - 2535,0420 (22 декабря - 2556,4231)

10 RUR - 3,2546 (22 декабря - 3,3005)

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,85/22,95 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0500/25,1570 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3200/0,3220 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,1464 гривни/доллар, к этому часу было заключено 600 сделок на сумму 427,31 миллиона долларов.