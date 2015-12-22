Минфин хочет получить 3,2 миллиарда от повышения акцизов на бензин

Министерство финансов рассчитывает на поступление в бюджет 3,2 миллиарда гривень в 2016 году от повышения акцизов на бензин и намерено направить эти средства в специальный фонд на ремонт автомобильных дорог Украины, заявила министр финансов Наталья Яресько, выступая в парламенте 22 декабря.

По словам Яресько, Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить акциз на нефтепродукты на 13%.

"3,2 миллиарда гривень будет зачислено в специальный фонд на ремонт дорог", - сказала Яресько.

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Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине действует акциз на автомобильные бензины в размере 204 евро за тонну. Ставка акциза на дизельное топливо - 100 евро за тонну.

По словам экспертов, повышение акциза на 1 евро ведет к повышению цены литра топлива на 1 копейку.