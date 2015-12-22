В Кремле заявили, что очередные санкции США против России не останутся без ответа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализирует решение США относительно антироссийских санкций и выработает ответные меры.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков также назвал расширение санкционного списка США продолжением противоречащей логике и недружественной линии в отношении России.
«Собственно, это продолжение вот этой противоречащей логике и недружественной линии в отношении России. Собственно, это продолжение линии, которая имеет разрушающее воздействие для двусторонних отношений», - сообщил он.
Пресс-секретарь добавил, что действия США будут проанализированы, а контрмеры основаны на принципах взаимности.
«Здесь, естественно, можно выразить только сожаление в связи с тем, что вопреки здравому смыслу, вопреки потребности во взаимодействии, наращивании сотрудничества и т.д., к сожалению, Вашингтон выбирает вот такую линию, сильно контрастирующую с потребностями времени», - пояснил он.
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При этом пресс-секретарь не стал уточнять срок принятия ответных мер.