Греция получила последний в этом году транш на миллиард евро

08:58, 23 декабря 2015
Финансы
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Международные кредиторы предоставили Греции один миллиард евро согласно условиям третьего пакета финансовой помощи Афинам.

REUTERS

В Европейском стабилизационном фонде (ESM) заявляют, что эти средства помогут Афинам погасить долг, сбалансировать бюджет и финансировать проекты, передает "ЕвроПравда".

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"С предоставлением миллиарда евро ESM поддерживает греческое правительство в реформационных процессах. Эти реформы охватывают широкий спектр отраслей политики, которые важны для модернизации греческой экономики ", - сказал глава ESM Клаус Реглинг.

Греческое правительство ранее заявило, что основало фонд приватизации и планировало продать большой пакет акций дистрибьютора электроэнергии Admie.

Кредиторы - Европейская комиссия, Европейский Центральный банк, Международный валютный фонд и ЕСМ - договорились с Грецией в августе о программе помощи на 86 млрд евро. Общая сумма предыдущих двух программ помощи, начиная с 2010 года, составляет 240 млрд евро.

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