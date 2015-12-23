Moody's повысило прогноз рейтинга Киева до "стабильного"

22 декабря международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу Киева в национальной и иностранной валюте с негативного на стабильный.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-релиз на сайте организации.

Moody's также подтвердило рейтинг украинской столицы на уровне "Ca".

Кроме того, во вторник международное рейтинговое агентство Standard & Рoor's повысило долгосрочный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте с дефолтного D до CCC+.

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"Изменение рейтинга связано с выполнением 22 декабря сложного обмена долговых бумаг Киева. Повышение рейтинга до ССС+ отражает улучшение исполнения бюджета на фоне увеличения налоговых поступлений и уменьшение долговой нагрузки после реструктуризации долга", - говорится в отчете S&P.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря предложение Киева относительно реструктуризации муниципальных бондов на 300 миллионов долларов со сроком погашения в 2016 году было подано кредиторам и поддержано 99% голосов.