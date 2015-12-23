Россия разрешила взыскивать долги крымчан перед банками Украины, но только в рублях

Госдума РФ на пленарном заседании 23 декабря одобрила в третьем чтении законопроект о погашении и внесудебном урегулировании задолженностей жителей аннексированных Крыма и Севастополя, передает ТАСС.

Законопроект об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих в оккупированных Крыму и Севастополе перед украинскими банками, внесен в Госдуму 16 декабря. Размер задолженности определяется по состоянию на 18 марта 2014 года и уменьшается на величину уплаченных после этой даты денежных средств в погашение обязательств по соответствующим кредитным договорам.

Читайте также"Нафтогаз" выбрал юркомпанию для подачи иска по отобранным Россией активам в КрымуПогашение задолженности будет осуществляться только в валюте РФ. Проектом определен порядок получения заемщиком документального подтверждения снятия обременения с залогового имущества, обеспечивающего исполнение обязательств по кредитному договору.

Предусматривается обязательная досудебная процедура урегулирования спора между заемщиками и кредиторами. Лица, имеющие право требовать погашения задолженности, обязаны обратиться с письменным заявлением об урегулировании спора в Фонд защиты вкладчиков, созданный Ассоциацией по страхованию вкладов. К таковым отнесены банки и некредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и представившие доказательства приобретения таких прав.

Во втором чтении законопроект рассматривался во вторник, 22 декабря.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Гончар сообщил, что ко второму чтению в законопроект были внесены несколько поправок.

В частности, в данной редакции законопроекта появилась новая статья, регулирующая взаимоотношения заемщика и Фонда защиты вкладчиков в части создания отдельного банковского счета для внесения и списания средств на погашение долга.