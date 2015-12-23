Евросоюз развеял шесть российских мифов о зоне свободной торговли с Украиной

Европейский Союз готов и далее искать практические решения, чтобы рассеять российские опасения по поводу углубления экономического сотрудничества между ЕС и Украиной на основе зоны свободной торговли. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте Еврокомиссии 23 декабря. В нем Брюссель перечисляет расхожие мифы, сформировавшиеся в России, о ЗСТ с Украиной.

Идя навстречу России, ЕС на год сдвинул вступление в силу соглашения о свободной торговле с Украиной. За прошедшие полтора года Еврокомиссия провела 13 трехсторонних встреч с представителями Киева и Москвы, однако преодолеть разногласия с Россией так и не удалось.

Миф первый: Россия может в одностороннем порядке изменить таможенные правила в ЗСТ СНГ без консультаций с другими членами сообщества.

В действительности: Россия заявляет, что твердо придерживается правил ЗСТ СНГ и вытекающего из них обязательства проводить взаимные консультации. В то же время Россия игнорирует правила ЗСТ СНГ, когда в одностороннем порядке лишает торговых преференций в июле 2014 года Молдову, а теперь - и Украину.

Согласно правилам ЗСТ СНГ, для повышения пошлин на импорт продукции из одной из стран сообщества Россия должна:

- проконсультироваться с другими странами ЗСТ СНГ;

- продемонстрировать по каждому типу продукции изменившиеся условия (в результате вступления в силу ЗСТ между ЕС и Украиной с 1 января 2016 года), а именно - рост импорта (из ЕС через Украину -Ред.) в объемах, способных нанести вред экономике стран Таможенного союза.

В настоящее время Россия не предъявила ни статистики роста импорта, ни других негативных последствий ЗСТ ЕС-Украина, поскольку режим зоны свободной торговли Евросоюза с Украиной еще не вступил в силу.

Миф второй: Евросоюз требует, чтобы вся продукция, продаваемая в Украине, соответствовала техническим стандартам ЕС. Это выдавливает российские товары с украинского рынка.

В действительности: ЗСТ ЕС-Украина предусматривает введение европейских технических стандартов по 27 категориям продукции. В настоящее время Украина уже перешла на европейские стандарты по 24 категориям, и от российских предприятий не поступило ни одной жалобы на проблемы с экспортом продукции в Украину. Чтобы выполнить требования России, Украине пришлось бы отменить часть введенных новых стандартов, что противоречит правилам ЗСТ с ЕС. При этом Евросоюз готов продлить переходный период по некоторым категориям товаров, если Россия фактами докажет необходимость этого послабления.

Миф третий: ЕС хочет заставить Россию изменить таможенные правила в соглашении о ЗСТ СНГ.

В действительности: Россия считает, что нынешние правила в ЗСТ СНГ имеют лишь рекомендательный характер, в частности позволяют Украине импортированные из ЕС товары маркировать как свои собственные и продавать их в Россию без уплаты таможенных пошлин. Еврокомиссия предложила РФ инициировать изменения правил ЗСТ СНГ, если Москва считает, что эти правила создают проблемы в тех случаях, когда один из членов сообщества заключает соглашение о свободной торговле с третьей страной.

Миф четвертый: ЕС принуждает Россию ввести европейские нормы фитосанитарного контроля.

В действительности: Евросоюз никогда не принуждал Россию к принятию европейских стандартов в данной области. При этом понятно, что российский экспорт в страны ЕС должен соответствовать европейским требованиям. Еврокомиссия лишь предложила России продолжить двусторонние консультации по санитарным стандартам, а также расширить взаимодействие таможенных служб.

Миф пятый: Российское предложение о введении переходного периода максимум на 10 лет по отдельным секторам торговли не представляет проблемы.

В действительности: реализация этого предложения на много лет затормозила бы введение значительной части соглашения о ЗСТ с Украиной. В то же время сомнительно, что это способствовало бы экспорту российских товаров на Украину. Кроме того, таким образом Россия ошибочно трактует мандат Еврокомиссии на "выработку практических решений по снятию российских опасений в связи с имплементацией ЗСТ с Украиной".

Миф шестой: Россия нуждается в подробных данных о ценах и пошлинах на каждую трансакцию между ЕС и Украиной, а Брюссель должен предоставлять Москве такую информацию.

В действительности: это не позволит Москве получать достоверную информацию о происхождении товаров, которые Россия будет импортировать с Украины. Кроме того, это противоречит законам ЕС, которые гарантируют конфиденциальность деловой информации.