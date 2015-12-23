НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО Банк "Софиевский" к категории неплатежеспособных, говорится в постановлении НБУ №916, опубликованном на сайте регулятора.

"Исторически банк находился в Донецке. После начала антитеррористической операции банк переехал в Киев, но весь кредитный портфель банка сконцентрирован в зоне АТО. Из-за событий на востоке обслуживание кредитного портфеля существенно ухудшилось, что привело к проблемам с ликвидностью. Собственники и менеджмент пытались спасти банк, подыскивая инвестора, - цитирует пресс-служба НБУ главу департамента банковского надзора Екатерину Рожкову – В поисках альтернативного источника доходов банк сфокусировался на открытии отделений с целью мелкого обмена валют. Но, с учетом дефицита ликвидностей, и этот путь оказался неудачным. Поиск инвестора не дал результатов. И все это привело к неплатежеспособности банка".

По данным НБУ, общая сумма невыполненных обязательств банка "Софиевский" по состоянию на 9 декабря составляла 31,2 миллиона гривень или 5,3% обязательств.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает снижения количества банков Украины до 100 в 2016 году со 122 функционирующих на сегодняшний день.

В рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 60 банков, и их количество сократилось со 182 до 122.

Справка УНИАН. Банк "Софиевский" (г. Киев) работает на рынке Украины с 2012 года и входит в группу средних банков по объему активов. Основными акционерами банка являются физические лица Николай Ткаченко - 27,08%, Владимир Ткаченко – 17,29%, Алексей Тройников - 17,06%.