Большинство россиян вынуждены экономить - опрос

Большинство россиян вынуждены ограничивать свои траты на товары и услуги из-за повышения цен, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

"48 процентов респондентов рассказали, что инфляция нанесла урон семейному бюджету, но не отразилась на питании. Еще 37 процентов сообщили, что рост цен сказался на них существенно, и они вынуждены ограничивать себя в тратах на продукты. Таким образом, 85 процентов населения заметили влияние неблагоприятной экономической ситуации на их благосостояние", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть опрошенных - 48 процентов - вынуждена была отказаться от поездки в отпуск. 39 процентов экономят на одежде и обуви, 38 процентов - на посещении кино и ресторанов, 23 процента - воздерживаются от приема гостей и родственников, 22 процента - от лечения, 20 процентов - от покупки необходимых продуктов питания.

"Подавляющее число россиян (92 процента) заметили рост цен на овощи и фрукты. 91 процент посетовал на подорожание мяса, 89 процентов - на увеличение стоимости коммунальных услуг", - подчеркивает издание.

В опросе приняли участие 1 тысяча 600 человек. Исследование охватило 132 населенных пункта в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.

22 декабря результаты аналогичного опроса опубликовал фонд "Общественное мнение" (ФОМ). 49 процентов россиян признали, что по итогам 2015 года их материальное положение ухудшилось. 34 процента ждут дальнейших трудностей в 2016 году.

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По данным Росстата, в ноябре реальные зарплаты населения снизились на 10,9 процента, номинальные - выросли на три процента до 33 тысяч 240 рублей. Число бедных людей в стране составляет 17,9 миллиона человек (12,4 процента от общей численности населения).