Вкладчикам банка "Финансы и кредит" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 декабря возобновил выплаты гарантированных сумм вкладчикам ликвидируемого банка "Финансы и кредит", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, вкладчики до 3 февраля 2016 года смогут получить свои деньги в четырех банках-агентах Фонда гарантирования в зависимости от региона проживания.

В частности, жители Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской областей должны обращаться за выплатой гарантированной суммы в банк «Пивденный». Жители Крыма, Севастополя и Симферополя, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской и Черниговской областей – в ПУМБ. Жители Киева, Киевской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областей – в "Альфа-Банк". Жители Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Ривненской областей – в "Ощадбанк".

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Финансы и кредит".

По предварительным оценкам фонда, объём возмещения вкладчикам банка "Финансы и Кредит" составит 10,480 миллиарда гривень.

Временная администрация Фонда гарантирования работала в банке с 18 сентября на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

В этом году НБУ предоставил банку два стабилизационных кредита - на 700 миллионов гривень в феврале и на 750 миллионов гривень в июне этого года, а 19 августа подтвердил выполнение банком "Финансы и кредит" плана капитализации в рамках программы финансового оздоровления.

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Справка УНИАН. Банк "Финансы и кредит" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

17 августа акционеры банка "Финансы и кредит" приняли решение увеличить уставный капитал банка на 2,5 миллиарда гривень, или на 46,4%, - до 7,888 миллиарда гривень. В первом полугодии банк уже увеличил уставный капитал в два раза - на 616,4 миллиона гривень в марте и на 1,972 миллиарда гривень в июне.