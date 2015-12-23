Кабмин предлагает Раде разрешить ему оперативно вводить санкции против страны-агрессора

Соответствующий законопроект №3704 о внесении изменений в закон "О внешнеэкономической деятельности" (относительно предоставления полномочий правительству применять адекватные меры экономического характера к государству-агрессору)" зарегистрирован в парламенте сегодня.

Как отмечается в пояснительной записке, целью принятия документа является наделение Кабмина полномочиями относительно оперативного применения адекватных мер в ответ на действия государства, признанного агрессором решением Верховной Рады. Оперативность реагирования обеспечивается путем разрешения правительству принимать решения о применении соответствующих мер без проведения предусмотренных в таких случаях расследования и рассмотрения его результатов межведомственной комиссией. Также отменяется необходимость обращения к органам других государств или союзов.

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Такими мерами могут быть запрещение внешнеэкономических операций или установление ограничений на их осуществление, а также отмена тарифных льгот по ставкам таможенного тарифа Украины путем приостановки освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, применение льготных или полных ставок ввозной пошлины или отмена тарифных квот.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк сообщил во время заседания правительства 2 декабря, что правительство предлагает Раде предоставить ему право вводить "зеркальные" торговые меры в ответ на дискриминацию украинских товаров на любом рынке, прежде всего - на российском.

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