Гривня отвоевала у "зеленого" еще пару копеек – 23 за доллар

В среду, 23 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,90/23,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9780 /25,1110 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3240 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк укрепил официальную гривню до 23,14 за доллар

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,0060 грн/долл., к этому часу заключено 133 сделки на сумму 46,42 млн долл.