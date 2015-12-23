Гривня отвоевала у "зеленого" еще пару копеек – 23 за доллар
13:26, 23 декабря 2015Финансы
759
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9780 /25,1110 грн/евро.
REUTERS
В среду, 23 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,90/23,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9780 /25,1110 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3240 грн/рубль.
Читайте такжеНацбанк укрепил официальную гривню до 23,14 за доллар
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,0060 грн/долл., к этому часу заключено 133 сделки на сумму 46,42 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter