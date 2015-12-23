Россия не исключает симметричного ответа на расширение санкций США

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев считает возможным симметричный ответ РФ на расширение санкций США и не ожидает их значительного влияния на макроэкономическую ситуацию в РФ, передает РИА "Новости".

"Я думаю, что обычной практикой является симметричный ответ в таких случаях, если происходят недружественные действия какой-то стороны, то на них обычно отвечают. Поэтому, наверное, нормальным была бы какая-то наша реакция", — сказал Улюкаев журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли последовать ответ РФ на антироссийские санкции.

Читайте такжеСША ввели новые санкции против РоссииСША 22 декабря расширили санкционный список в отношении РФ, включив в него 34 физлица и организации, оказывавшие содействие России в части вмешательства в дела Украины. Также в новом списке "дочки" крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ, структуры "Ростеха", крупного девелопера "Галс-Девелопмент" и еще ряд компаний и банков.

Минфин США считает, что эти санкции – механизм давления на Россию, чтобы она "уважала суверенитет Украины".

"Эта санкции, поскольку они в основном персональные и относятся к физическим и юридическим лицам, не секторальные, они, конечно, не значимы в макроэкономическом смысле. Это просто политически мотивированное поведение, на которое, наверное, должен быть дан политический ответ", — добавил Улюкаев.