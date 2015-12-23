Минфин США предупредил: провал бюджета-2016 лишит Украину международной поддержки

Провал бюджетного процесса и непринятие Верховной Радой Украины проекта государственного бюджета на 2016 год подорвет международное доверие к Украине и поддержку нашей страны, сказал министр финансов США Джейкоб Лью во время переговоров с министром финансов Украины Натальей Яресько.

Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны обсудили вопрос принятия бюджета в ходе телефонного разговора.

«Министр Лью подчеркнул срочность выполнения Украиной своих обязательств перед Международным валютным фондом и обратил внимание на риски подрыва критически важной международной поддержки, если Рада отложит эту работу на следующий год», - цитирует Лью пресс-служба правительства Украины.

По информации пресс-службы, глава Минфина США настаивает на принятии финансово устойчивого бюджета в сжатые сроки, поскольку это имеет решающее значение для поддержки экономической стабильности и дальнейшего предоставления помощи со стороны МВФ и других партнеров.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря Министерство финансов представило проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и предельным уровне расходов 674 млрд грн. при доходах 601 млн грн. Проект бюджета был сверстан на основе правительственного варианта новой редакции Налогового кодекса, поддержанного участниками заседания Национального совета реформ. Однако позднее этот проект Налогового кодекса был отклонен парламентом, и в ходе длительных дискуссий стороны договорились вернуться к новой редакции кодекса в 2016 году, а до конца 2015 году принять изменения в действующий Налоговый кодекс.

Такими изменениями, в частности, являются установление единой ставки ЕСВ в 22% при ставке налога на доходы физлиц в 18%, сохранение ставок НДС и налога на прибыль с введением спецрежима налогообложения аграриев, предполагающего уплату агропредприятиями 75% платежа по НДС в бюджет. Также сохраняется норма о плательщиках единого налога, однако порог дохода для третьей группы снижен до 5 млн грн с 20 млн грн. В то же время, эти нормы не находят пока одобрения в парламенте.

Как ожидается, Рада рассмотрит законопроект о госбюджете 24-25 декабря.