Яценюк призвал депутатов "не бросать страну в экономический коллапс"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Верховную Раду Украины проявить политическую ответственность и принять проект закона о Государственном бюджете на 2016 год, а также пакет других законов, необходимых для выполнения положений проекта бюджета. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте.

«Я уважаю каждого члена парламента и очень ценю работу и критику, которая звучала в адрес правительства. Мы принимаем любую конструктивную критику, - сказал Яценюк. – Но сейчас я вас прошу проявить политическую ответственность, проголосовать за необходимые законопроекты и не бросать страну в экономический коллапс».

После призыва премьер-министра депутаты попытались проголосовать два законопроекта из так называемого «бюджетного» пакета – о распределении прибыли госпредприятий (№3627) и сокращении социальных расходов (№3628), однако документы набрали 200 и 154 голоса парламентариев соответственно при необходимых 226. На этом председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл заседание.

Как сообщал УНИАН, о необходимости принятия бюджета и изменений в налоговое законодательство заявляли послы стран Большой семерки, Северной Европы и стран Балтии. Министр финансов США Джейкоб Лью в телефонном разговоре с министром финансов Украины Натальей Яресько подчеркнул, что провал бюджетного процесса и непринятие Верховной Радой Украины проекта государственного бюджета на 2016 год подорвет международное доверие к Украине и поддержку нашей страны.

В начале декабря Министерство финансов представило проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и предельным уровнем расходов 674 млрд грн при доходах 601 млн грн. Проект бюджета был сверстан на основе правительственного варианта новой редакции Налогового кодекса, поддержанного участниками заседания Национального совета реформ.

Однако позднее данный проект Налогового кодекса был отклонен парламентом, и в ходе длительных дискуссий стороны договорились вернуться к новой редакции кодекса в 2016 году, а до конца 2015 года принять изменения в действующий Налоговый кодекс.

Такими изменениями, в частности, являются установление единой ставки ЕСВ на уровне 22% при ставке налога на доходы физлиц 18%, сохранение ставок НДС и налога на прибыль с введением спецрежима налогообложения аграриев, предполагающего уплату агропредприятиями 75% платежа по НДС в бюджет. Также сохраняется норма о плательщиках единого налога, однако порог дохода для третьей группы снижен до 5 млн грн с 20 млн грн. В то же время, эти нормы не находят пока одобрения в парламенте. Как ожидается, Рада рассмотрит законопроект о госбюджете 24-25 декабря.