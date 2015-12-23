"Власти" Крыма обиделись на Россию: требуют правок закона о долгах перед банками Украины

Нелегитимный спикер Госсовета оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов считает неприемлемым принятие Госдумой закона о взыскании долгов крымчан, передает ТАСС.

"Представьте несвоевременность, неприемлемость принятия этого закона для наших избирателей, - сказал Константинов. - Люди находятся в состоянии выключенного света по вечерам, а сегодня или завтра к ним придут украинские банки и их представители. Мы категорически были против, узнали об этом в последний момент. Представителей Крыма в зале не было. Крымчане не против возврата денег. Но давайте вначале выровняем ситуацию".

Читайте такжеУкраина через месяц полностью прекратит торговлю с оккупированным Крымом - решение КабминаКроме того, Константинов отметил, что Госсовет будет добиваться внесения поправок. "Мы будем еще разбираться, будем пытаться в Совете Федерации разговаривать. Будем добиваться внесения поправок, корректировать".

Ранее "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выступил за полное исключение принудительных мер по взысканию с жителей полуострова долгов перед украинскими банками.

Оккупационная власть полуострова предлагала вариант, когда долгами крымчан займется специально созданный орган, владеющий всей информацией о кредитах и объеме банковских претензий. "Процедура должна подразумевать запрет на начисление пеней и процентов после 16 марта 2014 года ("референдум" о самоопределении Крыма), запрет на арест и отчуждение имущества у должников. Это касается не только физических, но и юридических лиц", - добавил Аксенов.

Аксенов напомнил, что на полуострове сейчас действует мораторий на взыскание с крымчан долгов перед украинскими банками. "Ряд коллекторских компаний уже начали действовать на территории Республики Крым. Однако мы договорились с прокуратурой, чтобы максимально препятствовать деятельности этих компаний", - добавил он.

В целом задолженность перед украинскими банками имеют 350 тысяч жителей полуострова.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Госдума приняла закон относительно долгов крымчан перед украинскими банками.

Документ предусматривает, что задолженность граждан по кредитным договорам с банками, действовавшими на территории Крыма и Севастополя, будет определяться по состоянию на 18 марта 2014 года. Платежи будут производиться в рублях. Если кредит выдавался не в рублях, то задолженность будет выплачиваться в рублях по курсу соответствующей валюты на 18 марта 2014 года.