Расти и прибавлять: валюты, заслуживающие, чтобы в них вложиться

В кризисные годы люди особенно сильно переживают, как сохранить от всеядной инфляции свои сбережения. Двухлетний обвал гривны, негативные макроэкономические показатели Украины текущего года, спровоцированные агрессией "братской" России, а также вызывающие много вопросов прогнозы правительства на следующий год, делают тему выбора валюты для накопления и хранения сбережений актуальной для тех жителей нашей страны, чей доход и образ жизни позволяют хоть что-нибудь откладывать.

"Снижение уровня инфляции по итогам года говорит, прежде всего, о снижении покупательской способности населения. Люди меньше покупают, потому что у них сокращаются доходы. В таких условиях я бы не стал говорить о вложениях. Те покупки, которые делаются сегодня – это, в основном, бегство от девальвации и попытка вложить гривневые сбережения в условиях действующих ограничений на валютном рынке", - отмечает в комментарии УНИАН директор аналитической группы Da Vinchi AG Анатолий Баронин.

По его мнению, наилучшие сбережения – это валюта (кто бы сомневался!): евро и доллар в соотношении 40 к 60. При этом, отмечая турбулентность на банковском рынке, Баронин не рекомендует размещать валютные сбережения на банковских депозитах. Что касается гривны, то предлагает крайне осторожно подходить к выбору финансового учреждения, отдавая предпочтение крупным банкам и, желательно, с западным капиталом.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины Ярослав Жалило в евро не верит: "Если гривня несколько укрепится, скажем, до 22-23 за доллар в реальном доступе, сбережения "длительного хранения" можно конвертировать в доллар. В евро – хуже, так как он, видимо, будет падать".

При этом Жалило говорит, что валюту безопаснее держать на депозитном счету, пусть даже под небольшой процент. А более "короткие" гривневые сбережения лучше положить в качественный банк на срочный депозит. С тем, чтобы получать периодический доход, или капитализировать его.

Жалило предупреждает: худший вариант сбережения – наличка в матрасе. Деньги "в тумбочке" не работают, велик соблазн истратить их часть, к тому же, растут риски уголовного характера: вас просто могут ограбить (а еще случаются пожары и прочие неприятности). "Имеет смысл хранить наличку для "оперативных" сбережений – накопить месяц-другой, чтобы что-то купить или оплатить. Ну, и, разве что, немного валюты на "черный" день, хотя и нелегко угадать, какая валюта тогда окажется полезной. Пропорции вышеприведенной корзины очень индивидуальны – в зависимости от размеров сбережений", - отмечает он.

С ним согласен главный аналитики РА "Експерт-Рейтинг" Виталий Шапран. Он также делает выбор в пользу доллара, но и не исключает конвертации сбережений в другие валюты. "Последний год показал, что лучшей валютой для сбережений остается доллар США, учитывая перспективы роста ставки ФРС в 2016 году и не слишком оптимистичные прогнозы по экономикам стран ЕС. Думаю, евро сейчас малопривлекательная валюта для сбережений. Гривна же пока свою привлекательность утратила, но остается валютой для транзакций. На сегодня оптимальный портфель валют для сбережений в Украине остается примерно таким: 60% - доллар США, 30% - евро и 10% - гривна", - отметил эксперт в комментарии УНИАН.

Экономический эксперт Андрей Блинов разделяет позицию сторонников доллара как инструмента хранения наличности. "Доходность растет – начался цикл подъема ставок (Федеральный резерв США впервые за 10 лет поднял учетную ставку и объявил о дальнейшем ее росте в 2016-2017 годах, – УНИАН). Тем более, что рост курса доллара к гривне даже на 10% в год – уже нивелирует разницу банковских процентных ставок (между депозитами в гривне и долларе, – УНИАН). Вероятность ослабления гривны за год хотя бы на 10%, согласитесь, очень велика", - пояснил свою позицию Блинов.

В то же время, по мнению вице-президента Центра исследований корпоративных отношений Вячеслава Бутко, выбор, в какой валюте хранить сбережения и что избрать в качестве места их хранения, зависит от "горизонтов предпочтений". "Логичнее хранить сбережения в валютах, имеющих статус мировых резервных – например, доллар США, британский фунт, швейцарский франк, евро. С моей точки зрения, если мы говорим именно о сбережениях, то этот рецепт верен и для спокойных времен. Субъект хранения сбережений практичнее выбирать, учитывая неудобства, которые создал Нацбанк", - сказал он в комментарии УНИАН.

Итак, специалисты вне зависимости от валют советуют хранить деньги в банках. Если боитесь депозитов, то, как вариант, может подойти банковская ячейка в надежном финучреждении.

Впрочем, хотя любители положить "зеленые" и других цветов купюры "в тумбочку" хорошо подзаработали за два года на обвале гривны, в следующем году, если верить правительству, добиться такого же эффекта уже не выйдет – курс нацвалюты, согласно прогнозу Кабмина, будет держаться практически на нынешнем уровне.

Какая валюта, Зин?

Конечно, доллар – не единственная "твердая" валюта в мире. УНИАН предлагает разобраться, какие купюры из элитарного списка мировых резервных более надежны – для тех, кто любит диверсификацию рисков или просто предубежден по отношению к "грязной зеленой бумажке".

Доллар

Доллар США был признан резервной мировой валютой после Второй мировой войны. С этого момента началась его экспансия на глобальном рынке. С 1973 года стал рассчитываться индекс доллара США – показатель его покупательной силы относительно корзины основных валют-конкурентов. Тогда он составил 100 процентных пунктов и не раз поднимался до 160 п.п., увеличивая тем самым ряды своих поклонников.

За последние двадцать лет более 50% общего объема золотовалютных резервов стран мира состояли в долларах США. В 2003-2008 годах, ввиду роста негативных явлений в экономике США и укрепления европейской валюты, курс доллара снижался. Так, индекс доллара в марте 2008 года достиг исторического минимума 70.7 п.п.

Но, со второй половины 2008 года, когда мировую экономику накрыла первая волна кризиса, курс доллара к валютам других стран стал расти, так как именно его считали "тихой гаванью", веря в то, что самая развитая экономика мира – американская – сможет первой подняться. Что и произошло, хотя и понадобился на это не один год.

В декабре 2015 года Федеральная резервная система США, после почти 10-летнего перерыва, подняла учетную ставку с минимального уровня на фоне положительных макроэкономических тенденций в стране. Процесс повышения базовой ставки продолжится в 2016-2017 годах. Это говорит о том, что курс доллара будет расти.

Эксперты считают, что доминирующая роль доллара в качестве мировой расчетной валюты в обозримом будущем вряд ли изменится. Это связано с тем, что на долларе зациклена мировая торговля. Евро не сможет быть сильным конкурентом, ввиду затяжного кризиса в Европе, а также политики смягчения, которую проводит Центробанк ЕС (искусственное вливание миллиардных сумм в экономику, что провоцирует девальвацию), которая продлится в ближайшие годы. Кроме того, доллар чаще всего является расчетной единицей в долговых контрактах, что придает ему еще большей значимости.

Евро

1 января 1999 года страны европейского Экономического и валютного союза, созданного в 1992 году, ввели единую валюту – евро. В тот же день курс евро к доллару был установлен на отметке 1 евро – 1,1736 доллара. Правда, этот курс в то время считали необъективным. Торги по евро начались 4 января 1999 года.

Единая европейская валюта длительными периодами росла, иногда, на фоне ситуации в ЕС, немного снижалась. Своего исторического максимума евро достиг, когда начались структурные проблемы в экономике США и доллар резко упал – в феврале 2004 года курс евро был зафиксирован на уровне 1,29 доллара. Рынок уже прогнозировал курс евро к доллару 1,30 и выше, но ожиданиям не суждено было сбыться. ЕЦБ, боясь «перегрева» евровалюты, обвалил курс евро интервенциями. К этому времени американская экономика стала выходить из кризиса, а доллар постепенно расти. Вместе с тем, экономическая ситуация в Еврозоне стала ухудшаться, страны ЕС одна за другой погружались в долговую яму.

Как результат – в начале 2015 года Европейский центральный банк запустил программу количественного смягчения, которая подразумевает вливание в экономику более 1 трлн евро. Изначально срок ее действия ограничивался серединой 2016 года. Но на последнем заседании ЕЦБ банкиры договорились о возможном продлении действия программы. Это значит, что евро продолжит оставаться в зоне риска. Эксперты полагают, что курс евро может укрепиться если не в конце 2016 года, то в начале 2017 года, и сравняться с позицией доллара. Но это только в том случае, если ЕЦБ своей политикой добьется выздоровления экономики Евросоюза.

Британский фунт

Фунт стерлингов являлся основной резервной валютой в большинстве стран мира в 18–19 веках. Но затем ему пришлось пережить нелегкие времена, особенно в середине двадцатого века. Тяжелая экономическая ситуация в Великобритании после Второй мировой войны и усиление доминирования Соединенных Штатов Америки в мировой экономике привели к потере фунтом стерлингов статуса наиболее значимой валюты. Впрочем, в дальнейшем, правильная политика правительства страны восстановила экономику и подняла значимость британской нацвалюты.

Учитывая все плюсы фунта, Великобритания, будучи членом Евросоюза с 1973 года, отказалась от перехода на евро в 1999 году. И от данного решения страна ничего не потеряла. Это подтверждает статистика последних десяти лет.

Так, в середине 2006 года фунт стал третьей наиболее широко распространенной резервной валютой. На сегодня почти 5% золотовалютных резервов стран мира содержатся именно в фунтах стерлингов. Курс фунта - "плавающий", формируется на базе имеющегося спроса и предложения на валюту. Фунт стерлингов отличается ростом в отношении наиболее популярных валют и, по мнению экспертов, эта тенденция сохранится в будущем. Курс британской валюты последние десять лет держится у отметки 1,5 доллара.

Учитывая, что позиция Великобритании в отношении вступления в еврозону остается неизменной – перехода на евро не будет – фунт не попадает в зону риска.

Швейцарский франк

Швейцарский франк – международная резервная валюта, денежная единица Швейцарской Конфедерации и княжества Лихтенштейн. Франк появился в свободном обращении в 1850 году и по сегодняшний день популярен, особенно в периоды финансовых кризисов, так как эта валюта меньше всего подвержена резким колебаниям.

Доля швейцарского франка в международных расчетах невелика – несколько десятых процента. Объем мировых золотовалютных резервов в швейцарском франке составляет около 0,1%. Чаще эту валюту используют в депозитных и инвестиционных операциях. Швейцарский франк является свободно конвертируемой валютой. Ее курс к доллару примерно таков: 1 доллар – 0,9 франка.

Последние десять лет курс швейцарского франка уверенно рос, по отношению к доллару и евро. В 2011 году франк достиг ценового паритета с евро, что вызвало беспокойство со стороны Центрального Банка Швейцарии. Регулятор тут же начал валютные интервенции на рынке и установил курс, который держится по сей день, на уровне 1,2 франка за 1 евро.

Франк вызывает доверие еще и потому, что это единственная денежная единица мира, которая на 40% обеспечена золоторезервным запасом страны-собственника валюты. Поэтому эксперты подчеркивают маловероятность того, что евро в скором будущем вытеснит франк, не говоря уже о снижении его курса.

Иена

Иена – денежная единица Японии, также одна из основных резервных валют мира. После Второй мировой войны, в которой Япония была проигравшей стороной, в 1948 году, иена была изъята из обращения и заменена на оккупационную иену, а в 1958 году – на доллар США. И только в 1972 году иена вновь была пущена в обращение.

С февраля 1973 года был введен свободно колеблющийся курс иены и отменены пределы его изменений. Банк Японии получил исключительное право эмиссии банкнот и монет. В ходе серии последовательных ревальваций по отношению к доллару и другим основным валютам, значимость иены выросла. До 90-х годов курс иены к доллару США находился примерно на уровне 100 иен за доллар. Но с начала 1990-х Япония страдает от низких темпов роста ВВП и дефляции. Курс иены то и дело обновлял максимумы (что было плохо для страны с экспортно-ориентированной экономикой – для жителей других стран японская продукция, таким образом, постоянно дорожала). В связи с этим, Банк Японии, время от времени, принимал спецмеры для оздоровления экономики, а в 2013 году объявил о старте политики «количественного смягчения» - курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 665 миллиардов долларов при расчете курса в 120,2999 иены за один доллар).

На японскую валюту также оказывает давление укрепление доллара после заявления ФРС США о повышении учетной ставки. В результате, курс иены обвалился до многомесячного минимума – 1 доллар/120,89 иены. То есть, нацвалюта Японии находится в зоне риска.

Юань

Юань – денежная единица Китая – 30 ноября 2015 года включен Исполнительным советом МВФ в 2016 году в корзину резервных валют SDR — расчетной единицы МВФ, что фактически означает признание юаня международной резервной валютой.

До 1974 года курс юаня к иностранным валютам устанавливался преимущественно с привязкой к фунту стерлингов, а также же гонконгскому доллару. Но с августа 1974 была введена ежедневная котировка юаня к доллару США и другим валютам на базе валютной корзины.

С 1994 года китайские власти законсервировали курс юаня на уровне 1 доллар – 8,27 юаня. Но ЕС, Япония и США настаивали на либерализации курса юаня. По их мнению, курс юаня был занижен, в результате чего китайские товары получали дополнительное конкурентное преимущество. По данным Всемирного банка, в 2003 году покупательная способность юаня составляла приблизительно 1 доллар – 1,8 юаня. Запад еще больше стал давить на КНР и в июле 2005 года страна отказалась от привязки юаня к доллару и подняла курс национальной валюты на 2%. К июлю 2008 года курс юаня постепенно укрепился почти на 22% и оставался стабильным – 6,82-6,84 юаня за доллар.

Результатом политики Центробанка КНР стало следующее: по данным международной межбанковской системы SWIFT, юань обошел евро, став второй самой используемой валютой в торговом финансировании. В качестве расчетной валюты юань также сделал головокружительную "карьеру", поднявшись с 35-го места (в октябре 2010 года, когда МВФ последний раз пересматривал корзину SDR) на 5-е в 2015о-м. На сегодняшний день, в Азиатско-Тихоокеанском регионе юань является первой по популярности валютой, обойдя японскую иену, гонконгский доллар, доллар США и австралийский доллар.

Вышеупомянутое решение МВФ от 30 ноября текущего года также может привести к росту спроса на китайскую валюту и последующему повышению ее курса. В связи с этим, Китай стал в ручном режиме снижать курс юаня. В декабре 2015 года Народный банк КНР снизил курс жэньминьби (официальное название юаня) до 6,4814 юаня за доллар – минимальный показатель с июня 2011 года.

Но это происходит сейчас. А когда юань включат в состав резервных валют, что является признанием растущей мировой роли Китая, нацвалюта страны пойдет в рост. То есть, впереди – реформа мировой валютно-финансовой системы, увеличение вероятности экспансии юаня на мировом рынке и ослабление его конкурентов.

9 кругов Нацбанка

Если, изучив вышеизложенный валютный анамнез, вы выбрали для сбережения денег приглянувшуюся иностранную валюту, то не помешает узнать и еще несколько нюансов. Открыть счет в украинском банке, в принципе, можно в любой денежной единице, но – только по согласию банка. А, учитывая, что финучреждения, работающие в Украине, предпочитают принимать "в рост" исключительно доллар и евро (исключение – швейцарский франк, дочки швейцарских банков открывают депозиты во франке без проблем), открыть счет, к примеру, в юанях – крайне проблематично.

Другой нюанс связан с открытием счета в заграничных банках. В принципе, украинцам это разрешено. Если вы легально находитесь за границей и можете доказать честное происхождение своих средств (например, работаете там), то все решается очень просто – подписанием договора с местным финучреждением. Однако, согласно украинского законодательства, по приезду домой вы обязаны сообщить в Нацбанк о существовании такого счета.

Ежели вы надумали открыть счет, к примеру, в какой-либо стране ЕС, находясь в Украине, то, доказав происхождение своих средств (например, предоставлением своей годовой налоговой декларации), вы сможете открыть счет и переводить на него деньги со счета, открытого в Украине, небольшими порциями – на сумму не более 150 тысяч гривен в эквиваленте за транзакцию (которые, как мы понимаем, не бесплатные: банки с каждой операции взымают комиссию от суммы операции, а, порой, еще и фиксированную дополнительную комиссию за сам факт перевода денег за рубеж).

А теперь – о главном: снятии валюты со счета. За границей это, конечно, не проблема. А вот если в Украине клиент желает получить наличные средства в иностранной валюте с собственного текущего (в том числе карточного), депозитного счетов, уполномоченный банк осуществляет выдачу наличной иностранной валюты через кассу банка по заявлению на выдачу наличных. В других случаях (например, при попытке снять средства с валютного счета через банкомат), деньги будут выданы в гривне (в эквиваленте по курсу покупки безналичной иностранной валюты уполномоченного банка на время осуществления операции).

При этом для украинцев действует еще одно ограничение НБУ: выдача валютной "налички" с текущих (в том числе карточных), депозитных счетов в кассе банка осуществляется на сумму не более 15 тысяч гривен в день. Существует еще одно препятствие – снять валюту со счета бывает проблематично из-за очень частых отказов банка (дескать, валюты нет).

…Что возвращает нас к депозитной ячейке украинского финучреждения как к оптимальному с точки зрения безопасности и доступности своих сбережений способа их хранения.

Напоследок хочется добавить еще одно предостережение экспертов – параметры бюджета-2016 и проект Налогового кодекса фактически не оставляют шансов на улучшение благосостояния украинцев и крайне пессимистичны для бизнеса. Поэтому, в 2016-ом, по мнению специалистов, основным в украинской экономике (и обиходе украинцев) будет термин "выживание", а не "сбережение". Хотелось бы, чтобы этот прогноз не сбылся.

Нана Черная (УНИАН)