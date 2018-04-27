ТОП-10 экономических событий уходящего года

Уходящий 2015 год стал еще одним «непростым» для Украины. Назначенное в декабре 2014-го новое правительство технократов и приглашенных менеджеров поставило задачу сделать 2015-ый - годом экономической стабилизации и проведения фундаментальных реформ. В частности, один из «приглашенных» чиновников – литовец Айварас Абромавичус, возглавивший одно из ключевых ведомств страны – Министерство экономического развития и торговли, в разговоре с журналистами назвал программу изменений «ледоколом», что полностью отвечает идеологии заявленных преобразований. Оценку тому, как правительству удалось выполнить поставленные цели, каждый из украинцев может дать сам.

За год украинский парламент принял лишь треть подготовленных правительством законопроектов, и «ледокол» нередко напоминал деревянный «бриг», затертый льдами.

Это, понятно, сказалось на общем «КПД» реформ. Страна не увидела воли к искоренению коррупции, не дождалась сокращения госаппарата, не было и побед на внешнеэкономическом фронте. Но мы сполна прочувствовали потерю «угольного» Донбасса, рост коммунальных тарифов, двузначную инфляцию и гривню, девальвировавшую за год в полтора раза.

По итогам года украинская экономика сократится на 12%, промпроизводство – снизится на 14%, а рост цен превысит 46%. Но есть и радостное обстоятельство: по оценкам специалистов, это и есть дно, которого страна уже достигла. В следующем году сможем оттолкнуться, показав 2% рост ВВП. По крайней мере, таков прогноз правительства Арсения Яценюка.

Удастся ли это выполнить, мы сможем узнать совсем скоро – через каких-то 12 месяцев. Уроки уходящего года уже доступны для нашей оценки. Так чему же научил нас 2015 год?

МВФ: новые кредиты и программа радикальных реформ

В 2015-м Украина согласовала с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом – новую четырехлетнюю программу сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) на 17,5 млрд долл. По этой программе Украина уже получила два транша на общую сумму 6,7 млрд долл. Ожидавшийся на конец года третий транш – так и не поступил.

Решение Фонда также открыло Киеву доступ к другим кредитам на 7,5 млрд долл. - от Всемирного банка, ЕБРР и правительств стран Большой семерки. Взамен наша страна обязалась провести широкую программу реформ, включающую налоговые, регуляторные, финансовые, банковские, производственные изменения – от нового Налогового кодекса до реформы НАК «Нафтогаз Украины» и формирования эффективных антикоррупционных институтов.

Благодаря деньгам и рекомендациям Фонда, Украина стабилизировала макроэкономическую ситуацию. Гривня, которая в начале года девальвировала до 24 грн за доллар с 16 грн, в дальнейшем закрепилась и по итогам года осталась в коридоре 24,3 – 24,5 грн за доллар.

Также правительство смогло подготовить проект госбюджета на следующий год. Его принятие станет залогом дальнейших изменений, в первую очередь, в налоговом законодательстве.

Нацбанк: «поддержка» гривни и зачистка банков

В 2015 году Национальный банк Украины ликвидировал более 40 банков, включая одни из крупнейших – банк «Финансы и кредит» и «Дельта». В рамках зачистки банковской системы, продолжающейся с 2014 года, общее количество финучреждений сократилось до 119 со 181. За два года Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам ликвидируемых банков более 59 млрд грн.

Однако сокращение числа банков – не предел. По оценкам Всемирного банка, оптимальное количество банков для нашей страны – не более сотни. В этой связи НБУ предъявил ряд требований к банкам, в первую очередь, малым и средним: нарастить до середины 2016 года капитал до 120 млн грн, раскрыть конечных владельцев, снизить долю инсайдерских кредитов и не заниматься противозаконной деятельностью.

На валютном рынке Нацбанк действовал не менее жестко. Валютные колебания и резкая девальвация гривни в начале года вынудили НБУ прибегнуть к «драконовским» стабилизационным мерам, включающим обязательную продажу 75% валютной выручки, согласование покупки валюты и ограничение ее наличного и безналичного оборота. Как ожидается, эти меры будут отменены в первой половине 2016 года как исчерпавшие свою необходимость.

Кредиторы: «стрижка» долга и знакомство с «деривативами»

Договоренности с МВФ позволили Киеву провести реструктуризацию 15 млрд долл. госдолга перед коммерческими кредиторами. В апреле Украина активно приступила к переговорам, определив, что в пакет долговой операции должны войти несколько серий евробондов, включая долг перед правительством Российской Федерации на 3 млрд долл., долги госбанков, долги Киева и ряда госпредприятий. Ключевой целью реструктуризации стало сокращение объема госдолга и дальнейшее его уменьшение до 71% ВВП к 2020 году с нынешних 95% ВВП.

Договориться практически со всеми удалось к концу августа. Кредиторы согласились списать 20% подлежащего реструктуризации долга (порядка 3 млрд долл.), а также обменять неоплаченные бонды на новые облигации (со сроком погашения с 2019 года) и государственные деривативы – специфические бумаги, выплаты по которым будут осуществляться лишь в случае достижения Украиной определенных макропоказателей развития, а именно - 4% роста ВВП начиная с 2019 года.

Единственный кредитор, не согласившийся на реструктуризацию, – Россия, рассчитывавшая получить от правительства Яценюка 3 млрд долл., выданных режиму Януковича в 2013 году. Кабмин не единожды предлагал российской стороне принять условия долговой операции, но несговорчивость россиян вынудила Киев объявить мораторий на выплату «правительственного» долга, а также долгов «Укравтодора» и КБ «Южное» перед российскими банками на общую сумму 3,58 млрд долл.

Инвесторы: открытие Украины для ключевых рынков

Завершение долговой операции Украины высоко оценили мировые финансовые круги. Кредитные рейтинги нашей страны в 2015 году были повышены с преддефолтного уровня до отметок «стабильный заемщик», что определенно пошло на пользу инвестиционному имиджу государства и позволило провести три масштабных инвестиционных саммита – в Киеве, Вашингтоне и Берлине.

Сверхзадач для этих встреч не ставили, но попытались заново открыть возможности Украины по целому ряду направлений – от небольших агропредприятий до высокоточных производств. И если Киевский и Вашингтонский саммиты были преимущественно саммитами намерений, то в Берлине Украина и ЕБРР подписали кредитное соглашение на 300 млн долл. для реализации реформы управления НАК «Нафтогаз Украины» и закупки газа у европейских поставщиков.

Теперь в повестке дня проведение аналогичных саммитов в Лондоне и Пекине. Причем украинско-китайский саммит, как ожидается, пройдет сразу после заседания межправительственной украинско-китайской комиссии по вопросам социально-экономического сотрудничества.

Окажутся ли эти саммиты результативными, пока неизвестно. Но известно то, что по итогам 9 месяцев 2015 года в Украину пришли 2,5 млрд долл. прямых инвестиций из 133 стран во главе с традиционным для нас «инвестором» - Кипром. В 2016 году Минэкономразвития рассчитывает удвоить этот показатель и привлечь около 5 млрд долл.

Санкции: закрытое небо и «выключенный» Крым

В 2015 году активно обсуждался вопрос санкций в отношении России. Причем если в первой половине года украинские политики дискутировали об этом на американских и европейских площадках, то к осени Киев принял ряд собственных решений в этой сфере. В сентябре Украина закрыла свое воздушное пространство для российских военных самолетов, одновременно запретив прямые полеты российских авиакомпаний в украинские города. Причина – систематические нарушения российскими перевозчиками запрета на полеты в Крым, признанный на международном уровне украинской территорией и закрытый по решению авиавластей Украины. Россиянам насчитали более 600 млн грн штрафа за игнорирование норм авиационного права, но никаких денег Украина не увидела до сих пор.

В дальнейшем авиасанкции усилились: россиянам запретили не только летать в украинские города, но и пролетать транзитом через территорию Украины. И этот запрет оказался наиболее болезненным для российских авиакомпаний.

Санкционные решения вынесли и в отношении Крыма: согласно декабрьскому решению правительства, Украина прекратит любое грузовое сообщение с полуостровом и приостановит экспортно-импортные операции. Перевозить можно будет только гуманитарную помощь и личные вещи. Проблематичным будет и энергоснабжение Крыма. Как ожидается, вопрос возобновления поставок электроэнергии на полуостров с украинской территории решит Совет нацбезопасности и обороны.

Новые торговые возможности для Украины

В 2015 году Украина активно готовилась к зоне сводной торговли с Европейским союзом. Дипломаты и экономисты провели немало встреч, направленных на укрепление украинских позиций на европейском рынке. Одновременно велись и встречи с российской стороной, активно препятствовавшей продвижению украинских интересов в Европе.

Украина подготовилась и к ЗСТ с ЕС, и к российской контрмере - полному запрету украинского экспорта в РФ. По итогам 2015 года мы вывезем в Россию не более 12% от общего объема экспортной продукции. Продовольственный экспорт в РФ составит и того меньше – не более 2%. Это существенно ниже нашего продуктового товарооборота со странами Ближнего Востока и Африки, которые Украина только открывает для себя. Одновременно Украина нарастит экспорт продовольствия в Турцию и Китай.

Российское эмбарго, как утверждают специалисты, не станет для нас судьбоносным. Куда жестче окажутся именно украинские «зеркальные меры» - их уже разрабатывает Минэкономразвития. Потери, которые понесет Украина от торговых запретов, составят порядка 600 млн долл. Потери российской стороны, в случае введения «зеркальных мер», по подсчетам экспертов, окажутся вшестеро больше – порядка 3,5 млрд долл.

Газ: европейские цены и борьба против новой трубы

Уходящий год стал решающим для освобождения Украины от российской газовой зависимости. В 2015 году импорт российского газа составил треть от общего газового импорта. При этом закупки топлива проходят по цене, выгодной, прежде всего, Украине. В частности, в 1 квартале 2016 года «Нафтогаз» осуществит закупку российского топлива лишь в случае необходимости и по цене не выше 200 долл. за тысячу кубометров, что примерно соответствует цене европейских поставщиков. В начале 2015 года Украина закупала газ по цене 358 долл. за тысячу кубометров. При этом цена нефти составляла на тот момент порядка 60 долл. за баррель. К концу года она скатилась до 37 долл. за баррель. И это драматическое падение стоимости ресурса стало еще одной отличительной тенденцией уходящего года – причем не только для Украины, но и для всего мира.

Показательно и то, что именно в этом году Украина начала активно защищать свои транзитные возможности. Если годом ранее Киев лишь призывал правительства стран Большой семерки поучаствовать в модернизации украинской ГТС и поспособствовать привлечению зарубежных компаний по управлению «трубой», то в этом году с подачи украинского правительства в Европе заговорили о целесообразности российских топливных проектов, в частности, строительства «Северного потока -2». Украинцы подсчитали, что потери от запуска российского трубопровода принесут убытки всем странам – транзитерам топлива, включая Словакию, Венгрию и Польшу, на сумму не менее 4 млрд долл. И эти расчеты легли в основу обращения в Еврокомиссию, которая вынесет свое решение по проекту в ближайшее время.

Дерегуляция: что сделано?

В начале 2015 года Кабмин назвал вопросы дерегуляции и упрощения ведения бизнеса приоритетными для власти. Министерству экономического развития и торговли ставилась задача – разработать модель реформы госрегулирования таким образом, чтобы улучшить инвестклимат и одновременно повысить рейтинг страны в отчете легкости ведения бизнеса Doing Business от Всемирного банка.

Рейтинг улучшили – Украина по итогам 2015 года заняла 83 место, поднявшись сразу на 13 ступеней. Задача на 2016 год – войти в 50-тку сильнейших. Удастся ли – вопрос. На текущий момент в активе Минэкономики упразднение 40% регулярных актов, сокращение нескольких контролирующих госорганов и создание Дерегуляционного офиса, который заработает в полную силу в следующем году. Офис, как ожидается, должен переформатировать регуляторную политику в стране, а заодно пролоббировать отмену обязательной сертификации пищевых продуктов, упрощение подключения бизнеса к инфраструктурным объектам, включая электросети, упрощение процедуры и сокращение сроков оформления строительства, собственности и внешнеторговых операций.

3G: новая скорость «сети» и приход Vodafone

В уходящем году в Украину, наконец-то, пришла 3G-связь. Вероятно, мы стали последней страной Европы, ощутившей все прелести скоростных телекоммуникаций, но не это главное. Тендер по продаже лицензий 3G оказался едва ли не образцовым для нашей страны за последнее десятилетие. Нацкомиссия по регулированию рынков связи и информатизации на открытом конкурсе продала трем ведущим операторам Украины необходимые разрешения, выручив при этом около 8 млрд грн.

Теперь обладатели 3G–лицензий внедряют новый стандарт связи в городах и поселках по всей Украине численностью не менее 10 тыс. человек. На выполнение лицензионных условий у операторов есть еще более полугода. А затем, как ожидается, Нацкомиссия по регулированию рынка связи начнет готовить новый конкурс – по продаже лицензий 4G-связи.

Правда, операторы не спешат популяризировать идею 4G и пытаются компенсировать расходы на уже купленные 3G-лицензии. Более того, один из операторов - «МТС Украина» - с целью увеличения числа абонентов сменил название бренда. Российская «МТС» стала британской «Vodafone», хотя смена имени - лишь франшиза, а вовсе не участие британского телекоммуникационного гиганта в уставном капитале российской компании.

Бюджет-2016: финансовые подарки «под елку»

Значительную часть года Минфин провел в дискуссиях с бизнесом и парламентом о том, какой должна быть правильная налоговая реформа и, как следствие, сбалансированный бюджет развития. Форматов встреч придумывали множество – от пресс-конференций до закрытых «индустриальных платформ», участие в которых принимали только предприниматели.

Множество мнений породило и множество вариантов реформ. Вплоть до начала декабря страна обсуждала два основных документа – вариант Налогового кодекса от правительства и от парламента. В декабре на заседании Национального совета реформ при президенте подготовили третий вариант - компромиссный, на основе которого сформировали бюджет. Но и он оказался не окончательным. За неделю до конца года Кабмин и Верховная Рада договорились продолжить дискуссию в 2016 году, а пока поменять действующее налоговое законодательство «под уже сверстанный бюджет».

Надо ли говорить, что и эта замена дается с трудом? Компромиссных вариантов изменений Налогового кодекса снова три, а согласия между парламентом и правительством как не было, так и нет. Сомнений не вызывают только макропоказатели проекта бюджета-2016: дефицит – не более 3,7 ВВП, заложенный показатель экономического роста – 2% ВВП, объем госрасходов – не более 667 млрд грн, расчетный курс гривни – 24,1-24,4 грн за доллар. Все остальное – предмет дискуссий и договоренностей, в которых все ветви власти Украины уже немало поднаторели.

Между тем, на несговорчивость украинских чиновников уже обратили внимание западные партнеры. Послы стран Большой семерки, северной Европы и стран Балтии призвали разрешить все споры как можно быстрее. А министр финансов США Джейкоб Лью и вовсе заявил, что Украина потеряет доверие и поддержку, включая финансовую, если не примет бюджет до конца года.

Народные депутаты "прониклись" ситуацией и в четыре утра 25 декабря приняли бюджет, хотя и назвали его неидеальным с массой вопросов. Поэтому обещали его поправить к марту.

Олеся Сафронова (УНИАН)