Яценюк назвал депутатов безответственными: "Я не допущу развала финансовой стабильности страны"

Правительство не допустит развала финансовой стабильности страны и остановки финансирования армии и социальной сферы из-за нежелания Верховной Рады принимать законопроекты по налоговым изменениям и бюджету, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что правительство сегодня, 23 декабря, снова провело безрезультатный день в парламенте, хотя перед голосованием все компромиссы по всем вопросам, «начиная с господдержки для агросектора и заканчивая социальными льготами и социальными стандартами, были согласованы».

«В который раз были согласованы на уровне руководства и отдельных народных депутатов. Но пока не выходит у членов парламента понять свою ответственность перед страной, - сказал Яценюк. - Мы как правительство не дадим возможности развалить финансовую стабильность страны, мы как правительство не дадим возможности остановить финансирование армии, национальной полиции, не дадим возможность не платить пенсии и зарплаты».

По мнению Яценюка, безответственность отдельных фракций и депутатов к этому и ведет. «К отсутствию пенсий, зарплат, отсутствию финансирования армии, школ, больниц - фактически до экономической катастрофы страны, - подчеркнул глава правительства. - Я этого не допущу».

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Ранее, в среду, 23 декабря, премьер-министр призвал Верховную Раду Украины проявить политическую ответственность и принять проект закона о Государственном бюджете на 2016 год, а также пакет других законов, необходимых для выполнения положений проекта бюджета.

В то же время после призыва премьер-министра депутаты попытались проголосовать два законопроекта из так называемого «бюджетного» пакета – о распределении прибыли госпредприятий (№3627) и сокращении социальных расходов (№3628), однако документы набрали 200 и 154 голоса парламентариев соответственно при необходимых 226. На этом председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл заседание.