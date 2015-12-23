"Российский скандал" в Deutsche Bank: сумма "отмытых" денег выросла до $10 миллиардов

Банк выявил подозрительные сделки на общую сумму $10 миллиардов, включая так называемые "зеркальные сделки" на $6 миллиардов, которые Deutsche Bank обнаружил ранее в этом году, сказал Рейтер источник, знакомый с ситуацией.

Bloomberg сообщил во вторник, что Deutsche Bank раскрыл ранее не обнаруженные подозрительные сделки на $4 миллиарда. Эти операции проводились по аналогичной схеме, однако включали второй банк в качестве одной из сторон, поэтому выявить их было сложнее.

Сделки, посредством которых клиенты банка могли выводить средства из России, минуя обычную процедуру проверки валютных переводов, оказались в эпицентре масштабного расследования регуляторов Европы и США после уведомления от Deutsche Bank.

Потенциально, эти сделки могли позволить российским клиентам обойти санкции, введенные Западом против России после аннексии Крыма в 2014 году.

Deutsche Bank не раскрыл информацию о сумме, на которую совершались операции, отметив только, что "объем расследуемых сделок является значительным".

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В середине сентября Deutsche Bank решил свернуть часть бизнеса корпоративных банковских услуг и ценных бумаг в России. Сокращение бизнеса немецкий банк объяснил пересмотром географии своего присутствия. Deutsche Bank отрицает связь сворачивания бизнеса с расследованием операций московского офиса.

В последние три года немецкий банк стал объектом расследований по обе стороны Атлантики и заплатил более 9 миллиардов евро в виде штрафов и выплат по мировым соглашениями с 2012 года.