Яценюк за единство власти: только так Украина получит поддержку Запада

Западные партнеры будут оказывать поддержку Украине только в случае, если Украина продемонстрирует единство власти и стремление работать вместе во имя изменений в государстве, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украину будут поддерживать только тогда, когда украинский политический класс, избранный на выборах, который сформировал коалицию, будет демонстрировать сильную политическую волю, - сказал Яценюк. - Когда наши партнеры будут видеть, что мы работаем на изменения в стране, а не на то, чтобы все осталось так, как было раньше. Изменения в стране – это изменение политической ответственности».

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Ранее сегодня премьер заявил, что правительство не допустит развала финансовой стабильности страны и остановки финансирования армии и социальной сферы из-за нежелания Верховной Рады принимать законопроекты по налоговым изменениям и бюджету.

Как сообщал УНИАН, о необходимости принятия бюджета и изменений в налоговое законодательство заявляли послы стран Большой семерки, Северной Европы и стран Балтии. Министр финансов США Джейкоб Лью в телефонном разговоре с министром финансов Украины Натальей Яресько подчеркнул, что провал бюджетного процесса и непринятие Верховной Радой Украины проекта государственного бюджета на 2016 год подорвет международное доверие к Украине и поддержку нашей страны.

В начале декабря Министерство финансов представило проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и предельным уровнем расходов 674 млрд грн при доходах 601 млн грн. Проект бюджета был сверстан на основе правительственного варианта новой редакции Налогового кодекса, поддержанного участниками заседания Национального совета реформ. Однако позднее данный проект Налогового кодекса был отклонен парламентом, и в ходе длительных дискуссий стороны договорились вернуться к новой редакции кодекса в 2016 году, а до конца 2015 года принять изменения в действующий Налоговый кодекс.

Такими изменениями, в частности, являются установление единой ставки ЕСВ на уровне 22% при ставке налога на доходы физлиц 18%, сохранение ставок НДС и налога на прибыль с введением спецрежима налогообложения аграриев, предполагающего уплату агропредприятиями 75% платежа по НДС в бюджет. Также сохраняется норма о плательщиках единого налога, однако порог дохода для третьей группы снижен до 5 млн грн с 20 млн грн. В то же время, эти нормы не находят пока одобрения в парламенте. Как ожидается, Рада рассмотрит законопроект о госбюджете 24-25 декабря.