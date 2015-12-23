Высший админсуд возобновил ЗАО "Житомирські ласощі" и вернул фабрику акционерам

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

"В 2010 году ЗАО "Житомирські ласощі", предприятие, созданное еще в 1944 году, через мошенническую схему (слияние промышленного предприятия стоимостью 109 млн долларов и фирмы-пустышки ООО "Будстайл ХХ") было ликвидировано, а его активы - переданы созданному ОДО "ЖЛ", которое принадлежит рейдеру Игорю Бойко.

Иностранный инвестор (швейцарская компания "Дельта Кэпитал С.А.", которая превратила старую советскую фабрику в современное предприятие и имела 95% акций ЗАО "Житомирські ласощі") остался за бортом. Так же за бортом оказались и другие акционеры - работники фабрики", - рассказывает юрист Наталья Мельник, представитель иностранного инвестора.

ВАСУ подтвердил незаконность ликвидации ЗАО "Житомирські ласощі" и восстановил права собственности 400 акционеров Общества и иностранного инвестора "Дельта Кэпитал С.А", сообщили в пресс-службе ЗАО.

Читайте такжеВАСУ отменил разрешение Рады на привлечение Мосийчука к уголовной ответственности

Суд обязал Государственную регистрационную службу отменить все записи в Государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей, которые касались незаконного завладения фабрикой Игорем Бойко. Так, согласно решению суда, госрегистраторы должны отменить запись о слиянии ЗАО "Житомирські ласощі" с ООО "Будстайл ХХI" и создания ОДО "ЖЛ" как такое, что не соответствует действующему законодательству, а также запись о прекращении ЗАО "Житомирські ласощі".

"Постановление ВАСУ от 23.12.2015р. окончательно поставило ОДО "ЖЛ", которое последние пять лет хозяйничало на чужой фабрике, вне закона. Сейчас такого юридического лица уже не существует", - продолжает Наталья Мельник.

Данное судебное решение является окончательным и вступило в законную силу с момента провозглашения - 23.12.2015 г.

Сейчас там, как известно, ТДВ "ЖЛ" обвиняет в попытках рейдерского захвата Житомирской кондитерской фабрики народного депутата Сергея Пашинского.

Читайте такжеВАСУ признал противоправной бездеятельность Порошенко

Справка. Житомирская кондитерская фабрика "Житомирські ласощі" была основана в 1944 году. Потенциальная мощность предприятия - более 80 тысяч тонн продукции в год. Компания производит продукцию под тремя торговыми марками: "Житомирські ласо і", Дома и Optimix, недавно объявила о создании бренда Zhytomir Sweets. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира.