Криптовалюте биткоин предсказали десятикратный рост стоимости

Рост стоимости криптовалюты, которая изначально воспринималась как платежное средство серого рынка, на сей раз будет обусловлен не веб-махинациями и не финансовыми пирамидами, а замедляющимся ростом предложения биткоинов, считает Дэниел Мастерс, сооснователь хедж-фонда Global Advisors, специализирующегося на вложениях в биткоины, сообщает Reuters.

По мнению Мастерса, это следствие того, что стоимость биткоина начинают определять те же факторы, от которых зависит стоимость «нормальных» неразменных денег, в частности баланс спроса и предложения.

Кроме того, удорожанию биткоина будет способствовать увеличение числа платежей в этой криптовалюте со стороны крупных компаний и организаций, рост интереса к инвестициям в блокчейн («цепочка блоков», публичный коллективный регистр, на котором основана вся сеть биткоинов), а также повышение спроса на биткоин со стороны Китая в условиях ослабления юаня и замедления китайской экономики, передает РБК.

Стоимость биткоина почти удвоилась за последние три месяца. Таким образом, в октябре—декабре криптовалюта может продемонстрировать лучшую квартальную динамику за последние два года. Цена биткоина в ноябре — впервые с августа 2014 года — достигла $500.

По данным FT, одним из драйверов роста цены стал спрос на биткоины со стороны китайцев, которые начали скупать их, чтобы вложиться в местное подразделение фонда МММ Сергея Мавроди. После принятого в августе решения Нацбанка Китая о девальвации юаня население стало искать другие объекты для вложения.