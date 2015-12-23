Нацбанк укрепил официальную гривню до 22,99 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2299.7289 (23 декабря – 2314.6841)

100 EUR – 2510.3841 (23 декабря – 2535.0420)

10 RUR – 3.2421 (23 декабря – 3.2546)

В среду, 23 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,90/23,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9770/25,0830 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3240/0,3260 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9973 грн/долл., к этому часу было заключено 538 сделок на сумму 534,61 млн долл.