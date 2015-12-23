Посол Британии напомнила Украине о рисках, если депутаты не примут госбюджет-2016

Об этом написала Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в своем блоге на "Украинской правде".

"В Великобритании есть пословицу, в которой говорится, что "индейки не голосуют за Рождество" (не подумайте, это не оскорбление). Понятно, что те, кто не хочет платить больший налог, не будут в восторге и не будут голосовать за более высокие ставки и более эффективное налогообложение. Однако если взглянуть на этот вопрос в более широком контексте, то речь идет о гораздо большем, чем налоге для индивидуального рабочего или компании. Украине нужно упорядочить свой бюджетный баланс - деньги должны как поступать, так и расходоваться из государственной казны", - подчеркнула Гоф.

"Но представьте этот вопрос в долгосрочный перспективе: народные депутаты не голосуют за государственный бюджет и поправки в Налоговый кодекс, ставя под угрозу программу МВФ. Это будет означать риск для Украины потерять не только $1,7 млрд следующего транша от МВФ, но и дополнительных $600 млн макрофинансовой помощи от ЕС. Не говоря уже о последствиях для рынка и давление на гривну", - добавила она.

"Это может, по сути, нивелировать достигнутые тяжелым трудом успехи по стабилизации экономики, которые есть сейчас. Украина не может себе позволить потерять это финансирование в тот момент, когда Россия усиливает торговые санкции", - подчеркнула посол Великобритании.

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Гоф добавила, что речь идет не только о деньгах, но и о репутации Украины в мире.

"При этом правительстве Украина придерживалась программы МВФ значительно дольше, чем все другие правительства. Доверие и уверенность в Украине выросла так же, как и международная помощь. Отчет о безвизовом режиме на прошлой неделе является доказательством этого", - написала она.

"Если бы я могла загадать одно рождественское желание, я бы попросила всех народных депутатов помнить об долгосрочном развитии и благосостоянии украинского народа во время ведения переговоров и голосования в парламенте на этой неделе. Безусловно, это решение самих депутатов, а я в Украине только гостя. Но я как посол приехала в Украину, чтобы увидеть, как эта страна становится успешной и обеспечивает безопасное, надежное и безбедное будущее, на которое заслуживают ее граждане. Это путешествие не будет простым, но избранные вами представители имеют шанс скорее двигать страну вперед, чем рисковать вернуть ее в прошлое", - резюмировала Гоф.