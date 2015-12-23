Убытки работающих банков Украины превысили 57 миллиардов гривень

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 декабря 2015 года составил 57,3 млрд грн, в том числе в ноябре убыток этих банков составил 1 млрд грн.

Регулятор напомнил, что в октябре убыток банков составил 3,7 млрд грн.

"На уменьшение убытка главным образом повлияло сокращение отчислений в резервы на возможные потери от активных операций. Так, за ноябрь текущего года в резервы было отчислено 6,9 млрд грн, что на 30% меньше, чем в предыдущем месяце (за октябрь - 9,8 млрд грн)", - отмечается в сообщении.

Поданным НБУ, по состоянию на 1 декабря 74 банка получили прибыль на общую сумму 4,1 млрд грн, в ноябре 77 банков получили прибыль на общую сумму 3,2 млрд грн.

Как сообщается на сайте НБУ, доходы работающих банков за 11 месяцев составили 191,3 млрд грн, расходы - 248,6 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 ноября 2015 года составил 56,3 млрд грн, в том числе в октябре убыток этих банков составил 3,7 млрд грн.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 млрд грн убытков.