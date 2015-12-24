Кабмин Японии одобрил рекордный проект бюджета-2016

Правительство Японии одобрило проект рекордного по объему государственного бюджета на 2016 финансовый год (с апреля 2016 года по март 2017 года). Его размер составит 96,72 трлн иен (около $800 млрд), что на 380 млрд иен ($3,14 млрд) больше, чем годом ранее.

Проект бюджета предполагает также рекордные траты на оборону. Они впервые составят 5,05 трлн иен (около $42 млрд). Траты повышаются четвертый год подряд в связи с усилиями Японии по наращиванию своего военного присутствия в районе Восточно-Китайского моря, где Токио озабочен активизацией вооруженных сил Китая.

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При этом на социальные расходы в бюджете будет выделено 31,97 трлн иен, что на 1,4% больше показателя этого года. Упор, как утверждается, будет сделан на улучшение детского здравоохранения, медицинского ухода и меры по борьбе со старением населения, пишет ТАСС.

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Как ожидается, бюджет будет вынесен на обсуждения парламента 4 января. Правительство надеется, что законодатели одобрят проект бюджета к марту 2016 года.