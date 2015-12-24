Кабмин Японии одобрил рекордный проект бюджета-2016
Его размер составит около $800 млрд, что $3,14 млрд больше, чем годом ранее.
Правительство Японии одобрило проект рекордного по объему государственного бюджета на 2016 финансовый год (с апреля 2016 года по март 2017 года). Его размер составит 96,72 трлн иен (около $800 млрд), что на 380 млрд иен ($3,14 млрд) больше, чем годом ранее.
Проект бюджета предполагает также рекордные траты на оборону. Они впервые составят 5,05 трлн иен (около $42 млрд). Траты повышаются четвертый год подряд в связи с усилиями Японии по наращиванию своего военного присутствия в районе Восточно-Китайского моря, где Токио озабочен активизацией вооруженных сил Китая.
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При этом на социальные расходы в бюджете будет выделено 31,97 трлн иен, что на 1,4% больше показателя этого года. Упор, как утверждается, будет сделан на улучшение детского здравоохранения, медицинского ухода и меры по борьбе со старением населения, пишет ТАСС.
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Как ожидается, бюджет будет вынесен на обсуждения парламента 4 января. Правительство надеется, что законодатели одобрят проект бюджета к марту 2016 года.