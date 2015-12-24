НБУ решил ликвидировать банк сына Януковича

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно информации на сайте Фонда гарантирования вкладов, ликвидация банка продлится 2 года - до 22 декабря 2017 года, ликвидатором банка назначен Сергей Михно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 27 ноября 2014 года признал «Всеукраинский банк развития» неплатежеспособным, и в результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию сроком на 3 месяца, до 27 февраля 2015 года. Нацбанк объяснил свое решение применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.

В свою очередь, владеющая банком группа компаний «МАКО», принадлежащая сыну экс-президента Александру Януковичу, заявила, что банк является платежеспособным, а ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС, в связи с чем группа намерена обжаловать решение НБУ в суде. Однако группа признала, что банк находится в сложной ситуации в результате потери отделений в Крыму и на востоке Украины, в связи с чем она рассчитывала на поддержку регулятора.

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Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.