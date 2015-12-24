Visa и MasterCard снова отключили российские банки, следуя новым санкциям США

Международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard снова отключили ряд российских банков, которые попали в новый санкционный список США, передает Газета.RU со ссылкой на «Ведомости».

Источники издания на банковском рынке сообщили, что от обслуживания МПС были отключены банки: Генбанк, Крайинвестбанк, банк «Верхневолжский», Севастопольский морской банк (СМБ), а также Инресбанк и Мособлбанк, которые связаны с СМП банком, акционерами которого являются попавшие под санкции братья Аркадий и Борис Ротенберги.

Читайте такжеВ Госдуме РФ предлагают ввести санкции против Coca-Cola, Visa, MasterCard и других гигантовВ MasterCard сообщили, что транзакции по картам Генбанка и «Верхневолжского» могут осуществляться по правилам Национальной системы платежных карт (НСПК), в Visa отметили, что санкции не затрагивают транзакции, но не ответили на вопрос об обслуживании банков из «черного списка».

При этом Генбанк уже опубликовал письмо, из которого следует, что санкции действительно отразились на его работе - банк совместно с ЦБ и НСПК принимает все возможные меры для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу пластиковых карт, речь идет об операциях за рубежом.

США расширили санкционный список в отношении юридических и физических лиц. В список попали иностранные «дочки» ВТБ и Сбербанка, банк ВТБ24, а также негосударственные пенсионные фонды госбанков. В санкционный список также внесены Новикомбанк, Объединенная двигателестроительная корпорация, «Рособоронэкспорт» и др.