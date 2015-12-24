Рада разрешила Кабмину вводить ответные санкции против России

Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий Кабинету министров Украины вводить торговые санкции или другие ограничительные меры в ответ на дискриминационные или недружественные действия со стороны других государств, прежде всего России, в отношении Украины.

«За» соответствующий проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» (№3704) проголосовал 291 народный депутат при необходимых 226. Закон был проголосован за основу и в целом.

Представляя проект закона, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что Кабмин готов ввести ответные действия. «Россия, как и ожидалось, ввела торговое эмбарго на украинские товары. И это решение вступит в силу с 1 января 2016 года. Это не первое решение Российской Федерации, а системное давление России на Украину с целью не дать украинской экономике развиваться, - сказал Яценюк. – Однако такие решения получат адекватный ответ от украинской стороны. Закон, который мы просим принять, состоит в следующем: Кабмин, в случае принятия закона, с 1 января 2016 года введет аналогичные ограничительные меры против России. Мы будем защищать внутренний рынок Украины».

В то же время премьер отметил, что зависимость Украины от российского рынка за последние три года уменьшилась в три раза. «Если три года назад объем украинского экспорта в Российскую Федерацию составлял около 35%, то сегодня мы сократили его в три раза, и он составляет 12%», - пояснил Яценюк. Он добавил, что Украина уже ввела секторальные санкции по отношению к России и подала несколько исков в международные суды из-за дискриминационных действий России в экономической сфере, а также аннексии Крыма и развязывание войны на Донбассе.

Как указывается в пояснительной записке, целью принятия проекта закона является наделение Кабинета министров полномочиями по оперативному применению адекватных мер в ответ на действия государства, которое признано агрессором решением Верховной Рады. Оперативность ответных мер обеспечивается путем разрешения правительству принимать решение о применении ответных мер без проведения предусмотренного в таких случаях расследования и рассмотрения его результатов межведомственной комиссией. Также отменяется необходимость обращения к органам других государств или союзов.

Такими ответными мерами могут быть запрет внешнеэкономических операций или установление ограничения на их осуществление, а также отмена тарифных льгот по ставкам Таможенного тарифа Украины путем приостановления освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, применения льготных или полных ставок ввозной пошлины или отмены тарифных квот.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк сообщил в ходе заседания правительства 2 декабря, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде дать ему право вводить «зеркальные» торговые меры в ответ на дискриминацию украинских товаров на любом рынке, в первую очередь - на российском.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская после заседания правительства 2 декабря сообщила, что Украина готовит новый иск во Всемирную торговую организацию против России по торговым ограничениям в отношении продовольственной продукции.