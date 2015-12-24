Гривня продолжает укрепляться – 22,95 за доллар

В четверг, 24 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,80/22,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9880/25,1500грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3280 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,9654 грн/долл., к этому часу заключено 96 сделок на сумму 48,63 млн долл.