Рубль упадет до 90 за доллар - аналитики

Рубль, вероятно, продолжит свое падение к основным мировым валютам и особенно к доллару, обновив в рекорд прошлого года на валютных торгах и достигнув 90 рублей за доллар. Такой прогноз дают большинство аналитиков, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

"Большинство аналитиков полагают, что кардинального удара российской экономике это не нанесет, зато значительно может отразиться на показателях инфляции. Аналитики банка Societe Generale напоминают слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, согласно которым каждые 10% снижения российской валюты — это плюс 50 базисных пунктов для инфляции в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в резком снижении российской валюты уверены 17 из 20 опрошенных аналитиков, большинство полагает, что рубль рухнет на 20% и достигнет уровня 90 рублей за доллар.

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Бороться с резким обвалом рубля Центробанк, по мнению аналитиков, намерен с помощью вербальных и валютных интервенций, повышения ключевой ставки, а также ввести ограничения на движения капитала.

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Ранее сообщалось, что ЦБ назвал дату исчерпания финансовых резервов России.