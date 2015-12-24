Валютный ажиотаж в Туркменистане: доллары и евро продают по талонам

Талоны на приобретение валюты, которые теперь получают жители Ашхабада, выглядят как карточки, на которых указаны время и филиал банка, куда необходимо явиться для покупки долларов или евро, сообщает РБК.

Выдачей талонов на покупку долларов и евро занимаются банки. Теперь валюта не продается в обменных пунктах, расположенных в головных офисах банковских учреждений, что помогло избавиться от прежних длинных очередей, которые возникали у окошек.

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В то же время теперь такие очереди можно наблюдать у дверей банков. Жители Ашхабада с вечера занимают очередь у отделений банков, чтобы утром получить талон на покупку валюты. Ночью в очередях за талонами можно насчитать до 200 человек, но, как правило, талоны достаются только половине из них.

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Ажиотажный спрос на доллары в стране начался в самом начале 2015 года, после ощутимого падения курса маната: жители Туркменистана стараются запастись иностранной валютой в ожидании возможного повторения падения.