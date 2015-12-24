Рада приняла закон о реструктуризации кредита ЕБРР на 200 миллионов евро

Верховная Рада приняла закон о реструктуризации кредита Европейского банка реконструкции и развития в объеме 200 млн евро, выделенного на реабилитацию гидроэлектростанций в 2012 году, с продлением на 5 лет сроков первого и полного погашения (до 2021 года и 2031 года соответственно).

За соответствующее решение проголосовало 285 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно закону, по предложению ЕБРР суверенный кредит Украины будет заменен на институциональный кредит “Укргидроэнерго” под гарантию Кабинета министров с изменением условий кредитования.

“Это в первую, очередь выгодно для бюджета, поскольку кредит будет обслуживаться из средств “Укргидроэнерго”, - отметил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, представляя законопроект в парламенте.

При этом выборка средств будет продолжена до 2021 года, а повторная оплата комиссии по кредиту не потребуется.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации вошел кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

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14 октября большинство кредиторов поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций и приняли условия обмена облигаций на новые бумаги со сроком погашения начиная с 2019 года.