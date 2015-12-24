В Раде нет голосов для принятия налоговых изменений - объявлен перерыв для консультаций

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил дополнительный – второй по счету перерыв в работе парламента в связи с необходимостью проведения консультаций по вопросу внесения изменений в Налоговый кодекс.

Соответствующее решение он озвучил в ходе заседания Рады после второго по счету сигнального голосования по законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс. Парламентарии отдали лишь 167 голосов «за» при необходимом минимуме в 226 голосов. В ходе первого сигнального голосования голосов набралось 179.

«Я объявляю перерыв до 14.30», - сказал Гройсман.

Накануне сигнального голосования законопроект представила глава Комитета ВР по вопросам налоговом и таможенной политики Нина Южанина. Она призвала принять проект закона и озвучила ряд изменений, договоренность о которых была достигнута 22 декабря в ходе заседания специальной рабочей группы при председателе Верховной Рады.

В частности, разработчики законопроекта изменили подходы к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение налога решено представить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее предлагали установить пропорцию для всех агропредприятий следующего вида: 75% в бюджет и 25% на спецсчета предприятий.

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Также Южанина сказала об изменении акцизной политики на табак, спирт и топливо. В частности, в законопроекте предлагается повысить акциз на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. Также предложено наделить Кабмин правом устанавливать минимальные цены на табачную продукцию.

При этом Южанина подчеркнула, что в проекте закона практически без изменений остается упрощенная система налогообложения, за исключением определения дохода для третьей группы. Порог дохода для плательщиков третьего группы снижен до 5 млн грн с 20 млн грн.

В свою очередь народный депутат Юрий Луценко предложил ввести 3-процентную ренту на энергетический уголь, что позволит аккумулировать в бюджет до 1 млрд грн. Эти деньги, по словам Луценко, пойдут на нужды Государственной пограничной службы и строительство укреплений на восточной границе и в зоне АТО. Однако его предложение было отклонено.

Также свое предложение внес и народный депутат Николай Княжицкий. Он предложил не облагать налогом на добавленную стоимость производство фильмов в Украине в течение года. Это предложение Комитет поддержал.

Представители разных фракций в ходе обсуждения документа обращали внимание, что он «не идеальный», содержит нормы о налогообложении пенсий и не повышает налог на дивиденды физлиц. В частности, на эту социальную несправедливость обратили внимание представители фракции «Батькивщина».

В то же время парламентарии из фракции «Самопомич» призвали проголосовать за изменения в Налоговый кодекс, поскольку «стране необходим бюджет», сверстанный на основе обсуждаемых налоговых изменений.