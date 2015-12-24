Казахстан не пошел на поводу у РФ: не собирается прекращать свободную торговлю с Украиной

Казахстан не будет вслед за Россией выходить из зоны свободной торговли с Украиной, существующей в рамках Содружества независимых государств, заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве.

"Казахстан является одной из стран, которая нас поддерживает. Была четко озвучена позиция, что Казахстан не будет применять к Украине ограничения, которые применяет Российская Федерация, и не будет выходить из зоны свободной торговли, которая есть в рамках СНГ", - сказала она.

По словам торгпреда, на заседании совета министров ВТО Украина и Казахстан также обсудили производственную кооперацию между странами.

Читайте такжеСтраны ЕАЭС не поддержали Россию в вопросе отказа от ЗСТ с Украиной

Как сообщал УНИАН, страны Евразийского экономического союза - Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения - не поддержали Россию в вопросе отказа от зоны свободной торговли с Украиной, которая действует в рамках СНГ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, которое действовало в рамках ЗСТ СНГ.

Читайте такжеВ Госдуме РФ под лозунгом "братские народы" одобрили отмену свободной торговли с Украиной

Вместе с тем, с 1 января 2016 года начнет действовать Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Как считает президент Петр Порошенко, ЗСТ с Евросоюзом компенсирует потери экономики Украины от закрытия российского рынка в ближайшие годы.