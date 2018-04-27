Кредитный застой

Украинская экономика достигла своего «дна» в середине этого года. Казалось бы, самое время оттолкнуться, привлечь инвестиции и накачать бизнес кредитами, чтобы вернуться к росту. Но этого не происходит, инвестиции не торопятся в страну с продолжающимся военным конфликтом, вялотекущими реформами и высоким уровнем коррупции, а кредитная активность банковской системы практически равна нулю.

Расширение доступа к кредитам необходимо не только для банкиров и бизнесменов, но и для каждого из нас, поскольку новые кредиты – это как кислородная подушка в реанимации. Получив кредиты, бизнес сможет вернуться к прибыльной деятельности и заплатить налоги, которые пойдут на финансирование образования и здравоохранения. Появятся новые рабочие места и вырастет оплата труда, что позитивно отразится на благосостоянии каждой семьи, повысит покупательную способность населения и внутренний спрос.

Альтернативы развитию внутреннего финансового рынка нет, поскольку бесконечное привлечение и «проедание» внешних кредитов мы уже проходили, и ничего кроме попадания в рабство к стране-кредитору это не сулит. Из соображений национальной безопасности лучше брать кредиты «у своих», внутри страны. Между тем, украинские банки, практически не приходя в сознание после кризиса 2008-2009 годов, столкнулись с новыми беспрецедентными вызовами последних двух лет, наряду с остальными сферами бизнеса. Банкиры потеряли активы в Крыму и на Донбассе на десятки миллиардов, пережили отток вкладов и троекратную девальвацию национальной валюты, убытки от которой продолжают амортизироваться в банковских балансах по сей день.

За 2014 и неполный 2015 год рынок потерял свыше 60 банков, а проблемные долги продолжают расти. По оценкам Национального банка Украины, доля просроченной задолженности по кредитам в выживших отечественных банках на 1 ноября превысила 20%. Оценки международных экспертов еще более негативные. К примеру, уровень просрочки по оценкам международных агентств, таких как Moody's, Fitch, Standard & Poor's, колеблется в пределах от 30 до 40%, и в дальнейшем прогнозируется рост этого показателя до порядка 50% общего объема кредитов. Причины те же – произошедший спад в экономике и отток вкладов на фоне мизерного роста объема новых кредитов.

В то же время, как показывает официальная статистика, ресурсы у банкиров есть – по состоянию на 1 декабря объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ превышает 61 млрд грн, что в 3 раза больше показателя на начало года. За этот же период объем кредитов юридическим лицам вырос всего на 6%. По какой причине банки с большей охотой покупают сертификаты НБУ, облигации, валюту, направляя ресурсы куда угодно, но только не на кредитование? Опрошенные УНИАН представители крупнейших украинских банков назвали три основных мотива для такого поведения.

Беззащитные кредиторы

Главной причиной вялого развития кредитования банкиры называют недостаточную защиту прав кредиторов в нашей стране, что на фоне острого дефицита качественных заемщиков отбивает охоту выдавать кредиты.

«Увы, с улучшением своих позиций в рейтинге Doing Business-2015 в реальности Украина не стала более привлекательной в плане условий для ведения бизнеса. Тогда как возможности у страны, которая сегодня отстраивается фактически с состояния «дна», огромные. Что реально нужно государству, так это чёткая долгосрочная программа развития – экономики, бизнеса, банков», - считает директор центра корпоративного бизнеса и инвестиционного банкинга в UniCredit Bank Украина Георгий Заманов.

Цитируя недавнее заявление премьер-министра Арсения Яценюка, он напомнил, что в сложившейся ситуации правительству трудно строить планы горизонтом более двух недель. «Но ведь тогда и мы как банк вообще не можем строить планы больше, чем на день-другой вперёд. А кредитование экономики – это долгосрочный процесс, который требует планирования и устойчивости в стране в целом. Я бы не стал ожидать бурного разворота кредитования и инвестиций до того, как рост экономики составит хотя бы 4-6%. А раньше 2018 года это случится вряд ли», - отметил банкир.

Заманов уверяет, что как большой международный банк UniCredit готов поддержать украинскую экономику, но для этого крайне важна защита прав кредиторов.

«Согласитесь, сложно говорить о развитии и возобновлении активного кредитования, когда клиент берёт сотни миллионов в кредит, а потом просто отказывается их возвращать, продолжая работать у всех на виду. Например, всем хорошо известная «Пузата хата» вот уже 7 лет не возвращает долг, но это не мешает ей работать в обычном режиме на виду у всех. И такой пример есть фактически у каждого крупного банка», - рассказал банкир.

Директор по среднему корпоративному бизнесу Альфа-Банка (Украина) Инна Кравчук также полагает, что для оживления кредитования бизнеса в Украине необходимы существенные изменения в направлении защиты прав кредиторов. «На сегодняшний день немало банков не могут взыскать те объекты залогов, которые принадлежат им по закону. Кроме того, оформление в залог любых видов обеспечения крайне затруднительно, поскольку у заемщиков есть много возможностей оспаривать договоры залогов», - пояснила она.

По словам Кравчук, ситуация усугубляется дефицитом в стране «качественных» заемщиков. «Немалое количество компаний в последние год-два допускали серьезные просрочки по кредитам, а ряд компаний и вовсе отказались погашать долги. Кроме того, девальвация гривни, падение экономики привели к тому, что финансовое состояние компаний существенно ухудшилось и не соответствует требованиям кредитных политик банков», - добавила она.

Нормативные сюрпризы

Помимо слабой защиты прав кредиторов, украинских банкиров настораживает непредсказуемая активность регуляторов, проталкивающих иногда популистские и деструктивные инициативы, в то время как принятие парламентом нужных законов затягивается или откладывается.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова отметила, что в настоящее время банки действительно испытывают сверхликвидность и могли бы возобновить кредитование реального сектора, но до принятия нужных законов в сфере защиты прав кредиторов рисковать не готовы.

«К примеру, та же процедура банкротства. До сих пор не внедрены эффективные инструменты в сфере исполнительного производства, хотя определенные шаги в этом направлении уже делаются, но конечного результата еще нет. Чтобы банки начали кредитовать, необходимо решить те законодательные проблемы, которые сейчас создают условия для невозвратов кредитов», - пояснила она.

Коробкова сообщила, что ассоциация совместно с банками разработала законопроект, призванный ликвидировать существующие лазейки в процедуре банкротства и минимизировать случаи выведения имущества из-под залога без разрешения банка-залогодержателя, а также устранить коллизии в нормах, касающихся поручительства (проект №2286а).

«На данном этапе законопроект доработан с учетом полученных замечаний от Кабинета министров, повторно рассмотрен профильным комитетом Верховной Рады и буквально на днях должен быть вынесен на голосование парламентом в первом чтении. Минимизируя риски путем принятия данного законопроекта, можно ожидать не только возобновления кредитования, но и постепенного снижения ставок по кредитам», - добавила она.

Кроме того, банкиры продолжают опасаться «оживления» скандального законопроекта №1558-1 о реструктуризации валютных кредитов по курсу 5,05 грн/долл. Глава Верховной Рады Владимир Гройсман 9 декабря подписал его и передал президенту. Как только глава государства ветирует этот закон, в парламенте можно будет зарегистрировать поддерживаемый банкирами альтернативный проект «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)», разработанный Министерством финансов и НБУ. Кроме того, Кабинет министров утвердил законопроект «О финансовой реструктуризации» для предприятий, который уже зарегистрирован в парламенте.

По оценкам Минфина, принятие перечисленных законов позволит реструктуризировать долги граждан на общую сумму более 20 млрд грн и около 200 млрд грн долгов бизнеса, что облегчит участь и заемщиков, и банков – кредиторов.

Не дают спокойно спать банкирам и нововведения Национального банка – перевод на международные стандарты бухгалтерского учета с 1 декабря и введение новых правил оценки кредитных рисков с 1 апреля 2016 года. Начальник управления мониторинга кредитного портфеля банка «Хрещатик» Ирина Зюзина пояснила, что помимо традиционной декабрьской загрузки в связи с завершением календарного года, банкиры теперь завалены работой, связанной с выполнением новых требований по учету кредитных операций, доходов и резервированию.

«Переход на новые требования по резервам, запланированный с апреля 2016 года, вызовет увеличение резервов, которые должны будут сформировать банки по действующим кредитным портфелям, что соответственно отразится на их финансовых показателях как дополнительные расходы», - предупредила она.

Кроме того, как отметила Зюзина, нормативная база НБУ предполагает повышение требований к самим заемщикам и их финансовой отчетности, требуя позитивной динамики развития и положительного финансового результата, выполнения условий кредитования и погашения кредитов.

«Снижение платежеспособности клиента приводит к дополнительным расходам банков по формированию резервов. Таким образом, кредиты получат только те заемщики, которые будут демонстрировать позитивную динамику деятельности. Новые предприятия не смогут воспользоваться кредитами банков», - добавила она, отметив, что уже сейчас кредиты выдаются только проверенным, надежным, финансово устойчивым клиентам с положительной кредитной историей и под ликвидное обеспечение.

Устрашающая неопределенность

Еще одна причина, тормозящая рост кредитования, это страх участников рынка по причине экономической и политической неопределенности. Мало того, что выданные ранее кредиты не возвращаются и суды принимают сторону непорядочных заемщиков, а требования регуляторов к банкам ужесточаются, так еще и никто по большому счету не знает, что принесет завтрашний день.

Начальник центра по работе с крупными корпоративными клиентами агропромышленного комплекса «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Александр Иснюк напоминает, что банковская система продолжает переживать кризис, и далеко не все банки имеют возможность для финансирования активных операций.

«Не думаю, что можно ожидать значительного роста объемов кредитования. Конечно, есть положительные факторы, которые влияют на ситуацию: получение государством денег от МВФ, докапитализация отдельных банков. Но этого недостаточно для значительного изменения объемов кредитования», - сказал он.

Во-первых, как отметил банкир, Украина все еще фактически находится в состоянии войны, часть предприятий и банковских активов утеряна. Во-вторых, за последний год с рынка ушли более полусотни финучреждений, а значит сократилось и количество банков, способных финансировать реальный сектор экономки. В-третьих, в 2015 году несколько крупных украинских компаний объявили дефолт, вследствие чего со стороны банков сформировалось недоверие к бизнесу. В-четвертых, падение курса гривни в три раза - с 8 до 24 грн/долл., сильно ударило по импортерам, которых подавляющее большинство. Все эти факторы и привели к серьёзному снижению объёмов финансирования корпоративного бизнеса.

В то же время, начальник центра среднего и малого бизнеса «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Евгений Бородин сообщил, что с середины 2015 года наблюдается активизация кредитования представителей малого и среднего бизнеса, среди которых за последние 2 года сформировался некоторый отложенный спрос на кредиты.

По его словам, многие участники рынка даже снизили процентные ставки по кредитам, но рисковые правила банков не изменились. «Банки очень избирательно подходят к выбору заемщика. Важными критериями, которые влияют на принятие решения, являются кредитная история клиента, его деловая репутация, прибыльность бизнеса, ликвидность обеспечения. Улучшение качества кредитования связано с улучшением финансового состояния предприятий», - отметил банкир.

Итак, украинские власти строят «наполеоновские» планы быстрого оживления экономики. НБУ утверждает, что этап очистки банковской системы позади, и уже к середине 2016 года банковский сектор станет прозрачным, стабильным и достаточно капитализированным, чтобы возобновить кредитование реального сектора. Но банкиры накопили немало обид и на бизнес, и на государственные институты, почему и не торопятся рисковать.

Накопились обиды и у предприятий-заемщиков, переживших убытки от потери активов и девальвации и неспособных обслуживать кредиты по таким высоким ставкам. Смогут ли банкиры и бизнес договориться, зависит от третей стороны – от украинских властей. И банкиры, и бизнес ждут даже не преференций за нормальную работу в легальном поле, а понимания того, что ждать завтра, четкой программы развития и четких общих для всех правил игры. Как только станет ясным горизонт, тогда банкиры и будут сговорчивее, а бизнес - смелее. И кредитные деньги, без сомнения, поддержат экономический рост страны.

Ольга Гордиенко (УНИАН)