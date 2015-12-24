В России при обмене валюты будет нужно заполнять анкету

Центробанк России ужесточил правила обмена валюты. Теперь эти операции будут проводиться с полной идентификацией клиента, если сумма обмена превышает 15 тысяч рублей, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на постановление российского Центробанка.

Данные правила вступают в силу с 28 декабря 2015 года.

Клиенту недостаточно будет предъявить паспорт, а придется пройти полную идентификацию, заполнив анкету.

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"В анкете необходимо указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также "иные сведения по усмотрению кредитной организации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вступление в силу новой нормы увеличит операционную нагрузку на офисы банков. Кредитные организации будут стремиться переводить такие операции в безналичный расчет, что может привести к резкому сокращению количества обменных пунктов.