Рада приняла изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год.

За соответствующий законопроект №3688 о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовал 251 народный депутат при необходимых 226.

Законопроект представляла народный депутат Украины, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Она сообщила, что законопроект является компромиссным и меняет отдельные положения, которые представляли как правительство, так и профильный комитет парламента. Это, в частности, касается акцизов, налогообложения аграриев и администрирования НДС.

По словам Южаниной, разработчики законопроекта изменили подходы к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение налога решено представить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее предлагали установить следующую пропорцию для всех агропредприятий: 75% в бюджет и 25% на спецсчета предприятий.

Также Южанина сказала об изменении акцизной политики в отношении табака, спирта и топлива. В частности, в законопроекте предлагалось повысить акциз на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. Также предложено наделить Кабмин правом устанавливать минимальные цены на табачную продукцию.

Кроме того, Южанина сообщила, что законопроект предлагает ввести с 1 февраля 2016 года два одинаковых по своему администрированию реестра плательщиков налогов, один из которых будет содержать данные о предприятиях, которым автоматически возмещается НДС. "При этом как такового механизма снимать "автомат" по НДС у налоговиков уже не будет", - заверила Южанина.

Она также подчеркнула, что в проекте закона практически без изменений остается упрощенная система налогообложения, за исключением определения дохода для третьей группы. Порог дохода для плательщиков третьей группы снижен до 5 миллионов гривень с 20 миллионов гривень.

В свою очередь народный депутат Юрий Луценко предложил ввести 3-процентную ренту на энергетический уголь, что позволит аккумулировать в бюджет до 1 миллиарда гривень. Эти деньги, по словам Луценко, пойдут на нужды Государственной пограничной службы и строительство укреплений на восточной границе и в зоне АТО. Однако его предложение было отклонено.

Также свое предложение внес и народный депутат Николай Княжицкий. Он предложил не облагать налогом на добавленную стоимость производство фильмов в Украине в течение года. Это предложение Комитет поддержал.

Представители разных фракций в ходе обсуждения документа обращали внимание, что он "не идеальный", содержит нормы о налогообложении пенсий и не повышает налог на дивиденды физлиц. В частности, на эту социальную несправедливость обратили внимание представители фракции "Батькивщина".

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В то же время, парламентарии из фракции "Самопомич" призвали проголосовать за изменения в Налоговый кодекс, поскольку "стране необходим бюджет", сверстанный на основе обсуждаемых налоговых изменений.

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Как сообщал УНИАН, проголосовать за изменения в Налоговый кодекс призывали члены правительства, премьер-министр Арсений Яценюк, послы стран "Большой семерки", Северной Европы и стран Балтии, а также глава Минфина США. По мнению финансистов и дипломатов, налоговые изменения важны для принятия бюджета на 2016 год, а отсутствие бюджета поставит под сомнение получение Украиной финансовой и консультационной помощи от западных партнеров.