Украина может оспорить в ВТО продовольственное эмбарго России - торгпред

Украина может оспорить продовольственное эмбарго, которое Россия намерена ввести с 1 января 2016 года, во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила журналистам торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы собирались оспаривать ограничительные меры, но у нас полное эмбарго. У нас может поменяться стратегия, мы можем оспаривать не ограничительные меры, а эмбарго", - сказала она.

По словам торгпреда, иск в ВТО может быть подготовлен лишь после юридической оценки ситуации.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что после вступления в действие экономической части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Россия намерена ввести с 1 января 2016 года эмбарго в отношении продовольственных товаров из Украины. Кроме того, с 1 января будет прекращено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям которой украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного тарифа. С нового года тариф для украинских товаров будет в среднем 6%.

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В конце октября Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России о торговых ограничениях в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам предложение проанализировать введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пива украинского происхождения.