Верховная Рада отменила дополнительный импортный сбор с 1 января 2016 года

За принятие правительственного законопроекта №3533 «О мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности» в целом проголосовали 268 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Ранее заместитель министра финансов Украины Елена Макеева, представлявшая законопроект, отмечала, что принятое решение не изменит показателей бюджета на следующий год.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, введенный в феврале дополнительный импортный сбор позитивно повлиял на укрепление платежного баланса и увеличение золотовалютных резервов, а его совокупный экономический эффект за счет уменьшения импорта составил 1 млрд долл.