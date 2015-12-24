Рада обязала госпредприятия отчислять в бюджет не менее 30% прибыли

Верховная Рада приняла в целом законопроект, обязывающий унитарные государственные предприятия и предприятия с госдолей отчислять не менее 30% чистой прибыли (дохода) в государственный бюджет с 1 января 2016 года.

За принятие правительственного законопроекта №3627 "О внесении изменений в Закон Украины "Об управлении объектами госсобственности", который входит в бюджетный пакет, за основу и в целом проголосовал 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, что обсуждение законопроекта проходило 22 декабря. Во время обсуждения первый заместитель министра финансов Игорь Уманский отметил, что целью принятия документа является обязать предприятия с государственной долей направлять не менее 15% чистого дохода в государственный бюджет, а государственные унитарные предприятия – не менее 30%.

Глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, что нельзя отбирать у предприятий с государственной долей часть прибыли вне зависимости от их положения. По словам депутата, ставка должна быть дифференцированной, поскольку часть предприятий могут выплачивать государству и всю прибыль, но для других компаний даже выплата 30% является критической и оставит их без источников инвестиций.

Премьер-министр Арсений Яценюк пояснил, что сейчас действует норма о передаче государству 15% и 30% прибыли для предприятий с государственной долей и унитарных предприятий, соответственно. Он также пояснил, что определять перечисляемую долю по новому законопроекту будет правительство. Поэтому он согласен с внесением правки о том, что из текста документа уберут норму о 30% и оставят указание о том, что долю перечисляемой прибыли определяет правительство.

В то же время, народный депутат Виктор Пинзеник заявил, что давать правительству право выбирать долю перечисляемой в бюджет прибыли предприятиями с госдолей чревато коррупцией, поэтому он против принятия законопроекта с предложенной правкой.

Как отмечается в пояснительной записке, государственные унитарные предприятия и их объединения по действующему законодательству обязаны направлять часть чистой прибыли (дохода) в государственный бюджет Украины в размере не менее 30% в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. При этом уточняется, что 30% прибыли должны перечислять государственные унитарные предприятия – субъекты естественных монополий и государственные унитарные предприятия, плановый расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 миллионов гривень. Все остальные унитарные предприятия с госдолей выплачивают 15% прибыли, а предприятия со 100-процентной госдолей перечисляют 50% чистой прибыли в бюджет. Размер дополнительный суммы отчислений в бюджет, по мнению правительства, составит около 5,2 миллиарда гривень.

Освобождаются от такой уплаты государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", государственное предприятие по обеспечению функционирования дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных межправительственных организаций в Украине, Государственное управление делами, а также государственные предприятия "Международный детский центр "Артек" и "Украинский детский центр "Молодая гвардия".

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Как сообщал УНИАН, размер бюджетных отчислений для предприятий с госдолей на уровне 50% действовал в Украине в 2013 году, затем в 2014 году он был снижен до 30%.