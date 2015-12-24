Рада смягчила критерии отнесения банков к неплатежеспособным

Верховная Рада приняла в целом законопроект, разрешающий Национальному банку Украины не относить банки к категории проблемных и неплатежеспособных в случае снижения нормативов капитала и ликвидности в связи с ростом курса иностранных валют к гривне и/или формированием резервов по активным банковским операциям.

За принятие законопроекта №2449-д "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков" за основу и в целом проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября парламент отправил на доработку законопроект №2449 "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков". За соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом парламент не поддержал принятие законопроекта за основу и в целом.

В рамках очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 62 банка, и количество работающих банков в стране сократилось до 121.

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Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.